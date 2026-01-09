Ces jeunes qui font métier

Observation du troupeau, réglage du matériel, échanges avec l’éleveur : les gestes appris en formation prennent sens sur le terrain. Comprendre un bilan fourrager, raisonner une intervention, adopter la bonne posture face aux contraintes de l’exploitation : le savoir-faire technique va de pair avec le savoir-être. Ces jeunes ont des parcours variés, mais un socle commun : la formation. Elle permet de parler le même langage que les agriculteurs, d’analyser les situations et de construire, jour après jour, des carrières durables au service de l’agriculture bretonne.

