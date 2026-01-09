S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Ces jeunes qui font métier

Ces jeunes qui font métier

Un inséminateur souriant dans un bâtiment d'élevage de vaches - Illustration Ces jeunes qui font métier
Nathan Rosselin, inséminateur | © Paysan Breton - T. Dagorn

Observation du troupeau, réglage du matériel, échanges avec l’éleveur : les gestes appris en formation prennent sens sur le terrain. Comprendre un bilan fourrager, raisonner une intervention, adopter la bonne posture face aux contraintes de l’exploitation : le savoir-faire technique va de pair avec le savoir-être. Ces jeunes ont des parcours variés, mais un socle commun : la formation. Elle permet de parler le même langage que les agriculteurs, d’analyser les situations et de construire, jour après jour, des carrières durables au service de l’agriculture bretonne. 

Télécharger la présentation des formations agricoles en Bretagne en cliquant ici

