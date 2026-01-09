L’expertise terrain au service de l’élevage

Après un Bac pro CGEA et un BTSA ACSE, Jérémy Lecollinet poursuit sa formation en privilégiant l’expérience terrain via un BTS Technico-commercial en apprentissage au CFTA de Montfort/Meu (35). Après sept ans d’expérience, il a trouvé un nouveau souffle depuis 6 mois comme directeur commercial chez les Établissements Lefort (concessionnaire DeLaval) en Ille-et-Vilaine. Pour lui, l’expérience prime souvent sur l’accumulation de diplômes : « C’est là que l’on se forge un vrai bagage technique. Je grandis et je m’épanouis dans le milieu professionnel grâce à mon expérience terrain, grâce aussi au savoir-être que m’a insufflé le CFTA, pour monter les paliers le plus rapidement. C’est la voie qu’il m’ont donnée et c’est celle qui paie à l’heure d’aujourd’hui. » C’est sur le terrain que l’on se forge un vrai bagage technique La route : premier bureau de la journée Dès 6 h 45, il prend la route. Ce trajet d’une heure dix n’est pas du temps perdu : il est intégralement dédié à la relation avec les fournisseurs et les partenaires. Une fois arrivé en concession, le rituel est immuable : saluer chaque membre de l’équipe. À 10 h, la pause-café avec l’intégralité des techniciens (monteurs, maintenance) est stratégique. « « C’est un moment d’échange essentiel sur les retours clients, des problématiques agricoles en général aux réalités techniques rencontrées en solutions de traite ». Cette proximité avec la technique permet de mieux appréhender les futurs projets commerciaux. L’art de la vente : écoute et technicité Sa semaine est rythmée par une organisation précise : trois jours d’accompagnement des commerciaux sur le terrain, un jour consacré à l’administratif et aux études de marges entre autres, et une journée dédiée aux fournisseurs pour découvrir les nouveautés du marché et réfléchir à leur intégration sur un marché dynamique et concurrentiel. Pour Jérémy, le…