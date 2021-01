Les relations humaines en formations scolaire et professionnelle

Ne pas prendre en compte que les aspects techniques et économiques dans un projet, mais considérer l’humain et l’importance du relationnel et de l’organisationnel pour que chaque personne puisse trouver sa place à chaque nouvel entrant dans une structure agricole. Savoir définir et adopter la bonne posture selon son rôle de chef d’entreprise, d’associé, d’employeur ou de salarié… Telle est la sensibilisation qui est faite dans les centres de formation, approfondie lors du parcours à l’installation, autour des audits d’exploitations, de jeux de rôle ou d’analyse de son projet professionnel.

Mais ce thème encore tabou il y a quelques années ne doit pas être supporté par les seuls jeunes qui souhaitent s’installer. Cette notion, même si elle est moins palpable et saisissable que l’incidence de tel ou tel investissement ou modification technique sur l’exploitation, doit être intégrée et approfondie tout au long de la carrière professionnelle par tous les acteurs de l’exploitation pour que la communication soit optimale, avec des règles bien définies que ce soit dans les sociétés ou les structures individuelles.

