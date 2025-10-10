Les chevaux deviennent électriques

« Pour décarboner l’agriculture, nous avons fait le pari du retrofit », explique Didier Cornu, de chez Hydrokit, lors du salon Méca’Innov organisé par le réseau des Cuma de l’Ouest. « Il n’était pas question de puiser dans de nouvelles ressources en construisant un véhicule neuf. Nous sommes dans une dynamique d’amélioration des machines. »Un tracteur à l’essaiDepuis un an, le John Deere 6330 tourne tous les jours à la ferme expérimentale de Derval. « Il dessile, paille et balaie. La réduction importante du bruit lors de son fonctionnement est agréable pour les utilisateurs, mais aussi pour les animaux. » La batterie de 40 kW suffit aujourd’hui pour les tâches du quotidien, mais n’est pas suffisante pour de lourds travaux dans les champs. Attelé à un cultivateur, le tracteur s’est complètement déchargé en moins de 2 heures. « Aujourd’hui, à Derval, il est rechargé tous les trois jours », précise Didier Cornu. La charge complète prend environ 4 heures.Un seul modèle disponibleÀ part le moteur, tous ses éléments d’origine du tracteur ont été conservés. Le moteur électrique est quant à lui boulonné sur le châssis. Un circuit de refroidissement à l’eau glycolée a été ajouté.« À l’heure actuelle, le 6330 est le seul tracteur que nous pouvons équiper de la sorte », souligne Didier Cornu. « En effet, les châssis de toutes les autres marques et modèles sont fabriqués à partir de pièces de fonderie boulonnées les unes aux autres, ce qui empêche la modification du moteur. »Alexis Jamet…