Le Nivot : des outils pédagogiques au cœur de la formation

En cette rentrée scolaire 2025-2026, l’établissement compte 420 élèves, ce qui confirme le dynamisme de l’établissement. Il offre aux étudiants un environnement propice à l’apprentissage grâce aux quatre ateliers pédagogiques présents sur le site du Nivot : l’atelier laitier, l’atelier ovin viande, le massif forestier et l’élevage de porc.

Apprendre en pratiquant au sein des outils pédagogiques du Nivot

La pratique au cœur de l’apprentissage

Elle est à la fois une motivation pour les étudiants, mais également une manière de s’approprier les gestes et connaissances essentielles de leur profession. Cette approche est au cœur de la formation pratique comme le Certificat de qualification professionnelle (CQP).

Depuis 2023, l’école du Nivot propose un CQP salarié qualifié en élevage de production porcine en alternance avec la pratique au cœur des enseignements, grâce à l’atelier porcin du site. Les compétences travaillées au cours des 6 mois de formation suivent le cycle de l’élevage, de façon à voir toutes les facettes du métier. De la conduite de la maternité, le suivi du troupeau reproducteur, jusqu’au suivi des issus en post-sevrage et engraissement, tout en incluant l’hygiène et la biosécurité au sein de l’élevage. L’intervention des partenaires de l’atelier porc du Nivot permet aux salariés d’élevage de développer une vision globale et technique de la production porcine.

Cette formation répond directement à la demande des exploitants agricoles qui manquent de main-d’œuvre qualifiée. En formant des professionnels autonomes et compétents, l’école contribue à dynamiser la filière porcine et à soutenir les exploitations agricoles.

Il est possible d’intégrer la formation au début de chaque module de compétence. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le Nivot au 02 98 81 11 21 ou par mail adequin@lenivot.net

Une collaboration active avec le groupement porc Eureden

L’atelier porc du Nivot compte aujourd’hui 120 truies, avec un passage en production de mâles entiers courant 2023. Quelques mois après le changement, les résultats techniques ne sont pas à la hauteur des attentes. « Clara Hemedy, notre technicienne conseil Eureden, nous a proposé de faire un suivi des croissances en engraissement grâce à des pesées », déclare Daniel Coquil responsable de l’atelier porc du Nivot.

Un impact non négligeable sur les performances zootechniques

Les pesées ont été analysées via l’outil mOdelADo : un outil d’aide à la décision développé par le service nutrition Eureden ayant pour but la modélisation de la dynamique de croissance des porcs charcutiers. « Les données de pesées nous montrent que la dégradation de l’indice est principalement liée au chargement, ne permettant pas une bonne persistance de croissance en fin d’engraissement », illustre Clara Hemedy.

Des discussions portent depuis plusieurs années sur l’extension du bâtiment d’engraissement ayant pour objectifs multiples : l’amélioration du parc bâtiment, l’augmentation du nombre de places qui permettrait d’engraisser la totalité des porcelets, mais surtout d’améliorer les résultats techniques.

« En collaboration avec les équipes techniques d’Eureden, nous avons réalisé une étude technico-économique visant à chiffrer le gain potentiel possible avec une extension », déclare Daniel Coquil.

« En parallèle, de l’étude technico-économique, Clara Hemedy a mis en place un protocole de pesées afin de vérifier si l’impact du chargement était bien la cause de la dégradation d’indice. Nous avons réalisé un détassage juste avant d’atteindre la limite de chargement de 136 kg/m2, face à des cases témoins. En effet, les cases tests ont poursuivi vers une très bonne dynamique de gain moyen quotidien (GMQ) soit 1073 grammes après le détassage, contrairement aux cases témoins qui perdent en dynamique de GMQ, 808 grammes entraînant une dégradation d’indice, notamment lorsqu’ils atteignent le plafond alimentaire », déclare Clara.

Une construction essentielle pour l’amélioration des résultats techniques

À la suite des démonstrations techniques et économiques, l’extension a été actée début d’année 2025 pour un bâtiment de 3 salles de 120 places, ainsi qu’un quai soupe de 120 places.

La fin des travaux est prévue pour novembre. L’aménagement intérieur du bâtiment existant va être modifié pour un passage d’auges rondes en auges linéaires, dans l’objectif de gagner en performance technique et en homogénéité des porcs.

Clara Hemedy/Eureden