Observatoire des fourrages Bretagne : 9 kg MS/ha/jour

Après l’interruption estivale, l’observatoire des fourrages reprend du service, et ce jusqu’à fin octobre. La pousse mesurée du 25 août au 1er septembre est en moyenne de seulement 9 kg de MS/ha/jour. Une reprise variable de la pousse Les pluies orageuses de la mi-août ont permis le reverdissement des prairies, voire le redémarrage de certains secteurs. Là où les cumuls ont été supérieurs à 40 mm, la pousse reprend et peut être valorisée. Dans les secteurs moins arrosés ou qui ont plus souffert, il faudra à nouveau des précipitations pour faire démarrer la pousse d’automne. Dans ces secteurs, il faut éviter de courir trop rapidement après l’herbe pour ne pas pénaliser la reprise. Entrez sur les parcelles avec une hauteur d’herbe de 7 cm herbomètre, c’est-à-dire entre le talon et la cheville, et maintenez un temps de repousse de 35 jours au minimum. Pour y parvenir, il faut réguler l’avancement dans les paddocks par la distribution de fourrages complémentaires. Pierre Bescou et Romain Rétif En bref • Faites le point sur l’avancement de vos maïs. Les ensilages ont déjà démarré dans certains secteurs. • Si cela est nécessaire, pensez à vermifuger vos génisses au pâturage ou du moins à faire le point avec votre vétérinaire. Zoom sur : Le semis des prairies Afin de conserver une prairie au minimum 4-5 ans, il est nécessaire de bien réussir le semis. À la sortie de cet été, les sols sont encore très secs et seules les précipitations vont garantir la levée. Ne vous précipitez pas si les conditions météo sont trop incertaines. Si possible réalisez les semis de fétuque élevée, de dactyle et de luzerne avant le 15 septembre. Les RGA plus rapides d’implantation peuvent attendre des conditions optimales. Si la sécheresse a mis à mal des prairies qui doivent être ressemées,…