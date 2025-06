Observatoire des fourrages Bretagne : 23 kg MS/ha/jour

La pousse de l’herbe mesurée du 11 au 16 juin est en moyenne de 23 kg MS par hectare et par jour. La semaine sèche et chaude annoncée va accentuer le ralentissement de la croissance de l’herbe, surtout dans les secteurs ayant reçu peu de précipitations. Se préparer à la fin du pâturage en zone sèche Depuis le 1er avril, les précipitations cumulées (à la date du 16 juin) sur Quimper atteignent 244 mm contre 70 mm à Rennes. La conduite du pâturage en est directement impactée. Dans les secteurs sans précipitation, il faut augmenter la part de fourrages conservés afin de ménager une transition alimentaire suffisamment longue. Les stocks sont à ouvrir lorsque les jours d’avance au pâturage passent en dessous de 10 jours. Lors de votre tour des pâtures, repérez les parcelles pauvres en trèfle et faites-les consommer en priorité, car elles vont rapidement perdre en appétence. Romain Rétif et Françoise Guillois En bref • Attention aux parcelles parking, les journées chaudes provoquent des concentrations de bovins sous les abris, préjudiciables sur le plan sanitaire. • Les heures optimales de pâturage en périodes chaudes étant avant 9 h et après 17 h, privilégiez les distributions de fourrages complémentaires avant la traite du soir. Zoom sur : Pensez à réserver vos semences Pour renouveler les prairies pérennes cet automne, pensez à commander dès maintenant auprès de votre fournisseur les espèces et variétés que vous souhaitez. Le choix des espèces doit prendre en compte les caractéristiques de chaque parcelle (portance, sensibilité à la sécheresse, humidité, etc.) et son mode de valorisation (pâturage, fauche, type d’animaux).Pour vous aider, vous pouvez vous référer au guide « Produire avec de l’herbe, du sol à l’animal ». Vous y trouverez également des exemples de prairies multi-espèces.Et pour choisir parmi les nombreuses variétés, consulter le…