Pousse de l’herbe : 34 kg de MS/ha/jour

La pousse de l’herbe mesurée du 10 au 17 juin est en moyenne de 34 kg de MS/ha/jour. C’est un niveau bas pour la saison, qui s’explique par le vent du nord et les températures froides de la semaine passée. La météo prévoit encore une semaine ponctuée d’averses qui compliquent les récoltes, mais les températures plus douces laissent espérer des repousses.

Carte de la pousse de l’herbe en Bretagne au 17 juin 2024

Quand distribuer du fourrage complémentaire ?

Avec un ralentissement de la pousse de l’herbe et beaucoup de parcelles en repousse, c’est une période charnière pour la conduite du pâturage, avec une question récurrente : à quel moment faut-il redistribuer des fourrages stockés ? Pour vous aider à prendre la décision, il est utile de faire le point sur les stocks d’herbe et calculer les jours d’avance au pâturage. Avec moins de 10 à 12 jours (100 % herbe pâturée) et une pousse qui ne couvre pas les besoins du troupeau, on redistribue des fourrages complémentaires à l’auge. L’objectif est de valoriser une ration mixte avec de l’herbe pâturée le plus longtemps possible. Dans les systèmes pâturants, on préfèrera du mi-fané ou du foin pour arrêter plus facilement si la pousse de l’herbe redémarre.

Françoise Guillois et Jean-Marc Seuret

En bref

• Avec une surface en herbe de 40 ares/VL et une pousse de 40 kg MS/ha/jour, l’offre en herbe est de 16 kg de MS/VL/jour.• Pour limiter le risque de fièvre de lait, évitez le pâturage des vaches laitières sur des parcelles riches en trèfle blanc.