La guinguette à la ferme de Ty Légumes

Plouguiel (22)

Pour la troisième année consécutive, les maraîchers Florian Tilly et Pierre-Jean Gougis de Ty Légumes à Plouguiel (22) ouvrent leur guinguette à la ferme. « On sent que cela commence à prendre », sourient-ils. Les deux Costarmoricains détaillent les motivations derrière ce projet convivial. « L’idée est née au cours d’une partie de palets… Nous avons toujours eu cette envie partagée de faire de notre ferme un lieu de vie. C’est dans nos ADN. Nos propositions estivales trouvent toute leur place dans une petite commune où l’offre d’animations est relativement réduite par ailleurs. »

La guinguette attire et dynamise les ventes

Les deux jeunes hommes ont cette volonté « d’ouvrir l’exploitation » au plus grand nombre, de montrer comment ils travaillent. La Ty’Guinguette est ainsi installée « dans les jardins » au pied des tunnels, à deux pas des rangées de plantes cultivées. Le décor est étonnant puisque la structure d’un hectare est posée au cœur du bourg, avec vue directe sur le clocher de l’église. « Cette situation a l’avantage de faciliter la communication. Nous profitons d’une visibilité naturelle. » En effet, au bord de la parcelle d’un hectare, des panneaux annoncent l’activité le long de la route de Plougrescant à Penvénan.

Se diversifier et se faire connaître

Trois mois par an, la guinguette est une manière de « se diversifier ». Même si Florian Tilly et Pierre-Jean Gougis consentent que cela génère forcément « plus de travail ». Mais cela ne leur fait pas peur. « On s’organise. » En contrepartie, cette activité d’accueil a des avantages. « Cela dynamise nos ventes et aide à faire connaître notre activité. Nous commençons ainsi à avoir une certaine notoriété. » La micro-ferme produit une cinquantaine de légumes (près de 250 variétés) en agriculture biologique. Une majeure partie du volume récolté est écoulée sur place via un circuit raccourci « pour le plus de fraîcheur possible » dans le magasin à la ferme, mais aussi par paniers sur commande ou parfois à l’occasion de cueillettes lors de pics de production. « Pour compléter l’offre, en plus de nos légumes, nous accueillons aussi les produits de producteurs partenaires : œufs, pain, tisanes, champignons… » La boutique est ainsi ouverte tous les mercredis en fin d’après-midi (16 h – 19 h), d’avril à novembre. « En été, nous ouvrons également les lundis. » Et justement, ce n’est pas un hasard si la guinguette estivale ouvre tous les lundis et mercredis.

Touristes et gens du coin

Certains viennent faire leur marché à la ferme et prolongent l’expérience en passant un bon moment autour d’un verre ou d’un repas. D’autres viennent se divertir et profitent de leur venue pour découvrir le magasin et s’approvisionner en légumes. « Cela marche dans les deux sens. » Avec le temps, l’organisation est bien rodée. Robin Willcoq et sa fameuse crêperie mobile Badadao s’installe dans la cour. Les galettes et crêpes du foodtruck régalent les papilles des participants. « De notre côté, nous proposons des planches apéro qui sont plus simples à gérer en termes de temps de travail et de compétences que de se lancer dans des plats cuisinés », expliquent les deux associés, bien aidés par Juliette Ménard, salariée saisonnière qui envisage de s’installer à son tour en maraîchage. « La guinguette est aussi une excellente opportunité de commercialiser la Ty’Técume, la bière de notre micro-brasserie. »

Les convives s’installent librement dans le décor de verdure de la Ty’Guinguette. Il y a « beaucoup de gens du coin » rejoints par des touristes de passage au cœur de l’été… Tout le monde y trouve son compte. Dans les jardins, 150 places assises les attendent. Planches de palets et jeux de fléchettes sont à disposition. Les animations du mercredi attirent beaucoup de monde et le rendez-vous s’est ainsi peu à peu inscrit dans le paysage local.

Toma Dagorn

Contact : Ty Légumes, 4 rue des écoles à Plouguiel (22). Plus d’information sur www.tylegumes.fr ou 07 83 61 94 85.

Le crêpier Robin Willcoq, Pierre-Jean Gougis, Florian Tilly et Juliette Ménard avec l’artiste Idrissa Kouyaté et sa kora. La guinguette s’étire dans les jardins et au pied des tunnels. Pierre-Jean Gougis dans le magasin à la ferme de Ty Légumes

Idrissa Kouyaté et Parveen Kahn en septembre