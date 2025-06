Tour d’Europe avec le verrat Valens

[L’intégralité des témoignages via le lien en fin d’article]

Le verrat NN complet qui associe forte croissance, excellent IC et TMP

100% NN, le Valens est un verrat fortement améliorateur sur l’Indice de Consommation, le GMQ et les qualités de carcasse avec des critères de qualification très précis. Il permet de produire des porcs charcutiers très homogènes, conformés, résilients alliant fort potentiel de croissance et d’efficacité alimentaire. Toutes ces qualités réunies font du verrat Valens un produit parfaitement adapté aux attentes des intégrations et des producteurs à la recherche de rentabilité.

Parole de généticien : Guillaume Lenoir, Directeur Génétique Axiom

Le verrat Valens bénéficie d’une sélection précise, performante et innovante sur l’IC, la croissance et la carcasse. Avec plus de 650 alimentateurs dans le monde, nous contrôlons un grand nombre de verrats, ce qui nous permet d’évaluer le potentiel génétique dans des environnement diversifiés. Notre objectif est de sélectionner les animaux ayant la meilleure efficacité alimentaire quel que soit l’aliment et le contexte d’élevage.

Ce sont les éleveurs qui en parlent le mieux !

Témoignages…

Benjamin Lefeuvre et Laurent Dartois (Ferme de Ker Angel)

Nous sommes très contents du verrat Valens. En maternité, nous sevrons de belles portées avec des porcelets de qualité qui démarrent très bien en post-sevrage : 555g de GMQ en post-sevrage en moyenne sur 1 an pour 14,5 porcelets sevrés par portée, à un poids moyen de 7,6kg !

La croissance et l’indice de consommation sont excellents tout en ayant un bon TMP. Nous faisons des lots à plus de 1000g de GMQ et 2,4 d’IC.

Enfin, les issus Valens sont hyper homogènes, c’est impressionnant. Le Valens est aussi un verrat qui se conduit très bien en mâles entiers. Malgré l’engraissement sur paille qui est un facteur de risques, nous sommes à 99,8% de mâles non odorants.

Joan Sans (Gérant du CIA Spermatica – Espagne)

Le premier point fort du Valens, c’est la croissance. Certains producteurs espagnols gagnent 18 à 22 jours d’âge au départ à l’abattoir tout en maintenant le poids de carcasse. En Espagne, les places d’engraissement en intégration coutent très cher, c’est donc un énorme atout.

Aussi, sa capacité d’ingestion est très élevée. Les étés en Espagne sont très chauds, les issus Valens sont moins impactés du fait de leur forte capacité d’ingestion.

Enfin, le Valens est très robuste, particulièrement en engraissement. Le pourcentage de pertes en engraissement est très faible. Nous avons des clients qui ont des taux de pertes de 2,5% alors qu’ils sont à 5% avec les autres verrats du marché.

Wilfred Bankers (W. BANKERS AGRO B.V. – Pays-Bas)

Dès le premier lot, nous avons vu une nette amélioration : -10 % de mort-nés et -70 % d’hernies. L’uniformité en post-sevrage est constante, avec un écart de moins de 7 jours entre le premier et le dernier porcelet sorti par lot. On a aussi observé une évolution de la vitesse de croissance, à +40g par jour. »

Le travail en maternité est facilité. Les porcelets vont rapidement vers les mamelles dès la naissance, il y a une réelle différence en termes de vigueur. Moins de soins en maternité, moins de mort-nés, quasiment plus aucune fouille, plus de tranquillité. Les porcelets sont autonomes.

Le Valens assure une croissance rapide, des issus homogènes et permet de réduire les coûts d’alimentation par kilo de croît. La prise de poids rapide en post-sevrage et la robustesse des issus font du verrat Valens la solution idéale pour les éleveurs hollandais ainsi que ceux orientés vers l’exportation, pour des marchés exigeants tel que l’Espagne et l’Allemagne.

Stanislaw Niemyjski (Gérant du CIA Axiom Polska – Pologne)

Ses caractéristiques distinctives, notamment un pourcentage élevé de muscle, une forte croissance et un excellent indice de consommation, font de ce verrat un choix optimal pour les éleveurs qui cherchent à maximiser leurs performances. Le faible taux de pertes en engraissement représente aussi un avantage économique significatif, qui se traduit par un coût de production moindre et une rentabilité accrue.

Enfin, le tempérament calme et le phénotype du Valens, caractérisé par une longueur de longe impressionnante, des pattes solides, des jambons bien développés et des proportions optimales des découpes primaires, en font un choix idéal pour les éleveurs recherchant des porcs charcutiers efficaces avec une qualité de carcasse supérieure.

