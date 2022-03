Sécurisez vos vaches avec une bonne clôture !!

Le printemps approche ! Vos prairies sont-elles prêtes à accueillir vos animaux en extérieur ?

Pour vous assurer de la bonne sécurité de vos animaux, vous voulez être certain que vos clôtures électriques sont bien montées et fonctionnent correctement.

Pour obtenir plus d’informations sur le contrôle de votre clôture,

consultez le site Gallagher

L’importance de disposer d’un électrificateur fiable

Comme votre électrificateur sera en quelque sorte le cœur de votre clôture électrique et qu’il sera opérationnel pendant plusieurs années, il est important de faire le choix de la qualité.

Gallagher est le leader mondial de la clôture électrique. Depuis l’invention du premier électrificateur en 1938, la société investit continuellement dans la recherche et le développement permettant ainsi aux agriculteurs de travailler de manière responsable, productive et rentable. La gamme d’électrificateurs s’étend du modèle de base à 89 €, aux électrificateurs solaires les plus avancés et aux électrificateurs puissants contrôlables via une application smartphone.

7 ans de garantie

Comment être sûr de la qualité ? En matière de qualité et de fiabilité, aucune autre marque au monde n’offre une garantie de 7 ans sur tous les électrificateurs. Chaque électrificateur fait l’objet d’un contrôle minutieux avant de quitter l’usine Gallagher en Nouvelle-Zélande. Il en est de même pour tous les matériaux utilisés, seuls les meilleurs ont été choisis pour une durabilité maximale. Ainsi, vous êtes sûr d’avoir fait le choix du meilleur produit et du plus sûr pour vos animaux.

Offre promotionnelle de Printemps

Vous envisagez d’acheter un nouvel électrificateur ? C’est le moment ! Pendant deux mois seulement, Gallagher vous propose 3 de ses électrificateurs secteur les plus vendus à un prix réduit. Ainsi, vous obtenez la plus grande puissance pour le prix le plus faible. Voici les M350, M650 et M950

M350

Longueur de la clôture (max): 28 km

Tension de sortie maximale: 8 700 Volt

Énergie d’impulsion maximale: 2,7 Joule

179€ TTC (au lieu de 209€)

M650

Longueur de la clôture (max): 35 km

Tension de sortie maximale: 9 200 Volt

Énergie d’impulsion maximale: 4,5 Joule

279€ TTC (au lieu de 319€)

M950