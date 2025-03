La Normande comme passion partagée

« Un National est toujours un très grand rendez-vous de la race. À la fois pour l’ambiance et pour le nombre d’animaux, 200 titulaires, et d’élevages présents. Qu’il se déroule à domicile apporte une motivation supplémentaire », se réjouit Olivier Lemoine dont trois animaux sont sélectionnés à Rennes, samedi 29 mars. Il a repris la ferme familiale en 2009 à Val-Couesnon (35). Les années suivantes, il a participé au comice puis au Départemental. « Très vite, je me suis pris au jeu des concours », raconte le Bretillien. Le premier résultat marquant date de 2017 : la mère et la sœur de Miss Terre qui sera au National ont fait chacune un podium au Départemental.

Les vaches du tonton sur le téléphone

Durant son enfance, Émilie Lemoine passait ses vacances à la ferme de ses grands-parents. Quand son oncle a repris le flambeau, elle a continué à venir régulièrement. Étudiante en BTS Productions animales aux Vergers à Dol-de-Bretagne (35), elle vient de terminer 5e du Trophée de meilleur pointeur de race normande au Salon de l’agriculture. « Ici, elle connaît tout par cœur. Même à l’école, elle est connectée au troupeau. Grâce à l’application Breeder, elle a accès à toutes les données sur son Smartphone », sourit Olivier. Quand l’oncle et la nièce se retrouvent, le choix des taureaux fait partie des sujets de conversation favoris. De la tonte à l’apprentissage de la marche, ils préparent ensemble les animaux. Et depuis 3 ans, Émilie les conduit sur les rings.

Passionnée d’élevage, Émilie Lemoine passe du temps autour des vaches sur la ferme de son oncle Olivier à Saint-Ouen-la-Rouërie (commune nouvelle de Val-Couesnon) en Ille-et-Vilaine.

Nouvelle sortie pour Miss Terre

« En travaillant les meilleures souches notamment, le niveau du troupeau s’est peu à peu amélioré », ouvrant une à une les portes des concours les plus prestigieux. Le Space est devenu un rendez-vous annuel et, en 2015, Olivier a participé à son premier National à Saint-Brieuc (22). « Je ne pensais pas non plus aller un jour à Paris. » Pourtant, il a foulé sa sciure en 2022, 2023 et 2024. La première fois, Miss Terre (Halias Isy x Alma) a été sacrée Meilleure bouchère. Mais 2023 fut la plus belle campagne puisque cette vache empoche un 2e prix de section à Paris avant d’être sacrée Réserve de championnat Adulte au Départemental puis championne Adulte au Space et au National du Haras-du-Pin (61). Aujourd’hui en 6e lactation, elle sera du voyage à Rennes. Une de ses filles en 2e lactation, Shakira (Neopps x Halias Isy), sortie à Paris en 2024, l’accompagnera. Sortie d’une autre souche, Toscane (Brocéliande x New York) complète le trio et sera un des plus jeunes animaux du National.

Toma Dagorn

Faire durer les bonnes vaches