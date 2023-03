Podcast: Non-issue du milieu agricole, elle devient salariée en exploitation laitière

Roxane Kahlat découvre les vaches laitières à 16 ans lors d’un stage en classe de 1re. Après un baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion, elle postule comme salariée agricole dans une ferme laitière à Concarneau, sans expérience préalable. Elle y restera 3 ans. Aujourd’hui, de nouveau sur le marché du travail, Roxane recherche un nouveau poste en exploitation. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours, ses expériences et sa passion pour l’agriculture.

Disponible sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube…), le PBCast est à écouter partout: à la maison, dans le tracteur ou la voiture ou encore pendant la traite !