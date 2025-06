Une ‘comptabilité élargie’ sur 10 fermes

L’expérimentation ‘Care/Idea4’ autour de la ‘comptabilité élargie’ a été menée pendant 2 ans sur la communauté de communes (CC) de Couesnon Marches de Bretagne, avec la participation de 10 agriculteurs du territoire (5 en bio et 5 en conventionnel). Cinq d’entre eux sont dans le réseau FNCuma. « L’objectif était notamment de savoir comment aider les agriculteurs à mettre en œuvre des actions de préservation de la nature et de l’humain sur leur ferme », soulignent les partenaires.Objectif de résilience territoriale« Les participants ont réalisé une analyse économique, mais aussi sociétale, environnementale et écologique de leur exploitation », indique Henri-Pierre Rouault, ingénieur territorial sur Couesnon Marches de Bretagne. Un PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) et un PAT (projet alimentaire territorial) sont en place sur ce secteur qui rassemble 15 communes. À noter aussi qu’une démarche de filière AOP est en cours pour le pommé sur le territoire.L’expérimentation ‘Care/Idea4’ a permis aux agriculteurs d’évaluer leurs pratiques sur un large périmètre. « Cela permet de se positionner. Étant en système herbager, avec un pâturage dynamique permettant une bonne production, avec du trèfle dans les prairies, une accessibilité offrant un pâturage de fin février jusqu’en décembre, mon exploitation était bien située », explique René Loizance. « Des reprofilages de fossé ont été réalisés pour permettre un ralentissement de l’eau. »Les agriculteurs ont observé que les systèmes conventionnels également pouvaient être très performants sur ce diagnostic global. Pour la plupart d’entre eux, la question de la main-d’œuvre a été identifiée comme un frein pour aller plus loin, par exemple dans la plantation, l’entretien des haies bocagères, la gestion des mares, des vergers… « Une délégation d’activité a donc été envisagée », précise Henri-Pierre Rouault.Des gens formés à l’entretien et à la plantationLa CC Couesnon Marches de Bretagne travaille avec une association intermédiaire, Ocito, qui est…