La consommation en baisse : Difficultés pour les filières qualité

« Sur 2024, les prix alimentaires ont augmenté de 1,4 % par rapport à 2023 », note Olivier Carvin du service Économie-emploi de la Chambre d’agriculture de Bretagne. La consommation est impactée par l’inflation qui désormais stagne. « Notamment car elle est moins chère, la volaille devient la première viande consommée en France (+ 9,8 % en 2024). »Dans cette situation tendue pour les ménages, les filières qualité rencontrent des difficultés. « Entre 2020 et 2023, les dépenses dans les produits Label rouge ont régressé de 15 % et en bio, de 18 %. Sur 2024, la collecte de lait bio baisse de 0,9 % en Bretagne par rapport à 2023. Sur la même période, la production d’œufs bio en France chute de 5,4 %. » Autre tendance, la part des installations bio aidées en Bretagne reste dynamique, mais « baisse de 40 % en 2023 à 32 % en 2024. »Par ailleurs, « les industries agroalimentaires (IAA) bretonnes sont impactées par la déconsommation et la descente en gamme. Les marques de distributeurs sont en hausse. » Les IAA sont aussi fragilisées par la hausse des coûts de production, de l’énergie notamment, et par la décapitalisation des cheptels. « Des sites de production ferment et les investissements sont en chute en 2024, de moins 12 % par rapport à 2023. » Mais les prévisions 2025 annoncent une reprise…Agnès Cussonneau…