Baisse des aides à l’embauche

L’aide unique est toujours réservée aux exploitations* embauchant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat. Aide versée au titre de la première année du contrat Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter 24 février 2025, le montant maximum de l’aide unique est de 5 000 € (au lieu 6 000 € en 2024). Cette aide est maintenue à 6 000 € maximum pour les contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé et ceux signés entre le 1er janvier et le 23 février 2025. 5 000 € : montant de l’aide unique pour les apprentis Elle est versée au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. L’aide unique à l’apprentissage n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle de 5 000 ou 2 000 € pour les autres Pour l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat, l’exploitant ne bénéficie pas de l’aide unique. Toutefois, il peut bénéficier d’une aide exceptionnelle. Pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025, le montant de l’aide exceptionnelle est de 5 000 € pour les exploitations* (au lieu de 6 000 € en 2024). Il est de 2 000 € (au lieu de 6 000) pour les entreprises de 250 salariés et plus, embauchant un apprenti préparant un diplôme équivalant au plus à Bac +5, sous condition de quota d’alternants. Lorsque l’apprenti recruté est reconnu travailleur handicapé, le montant de l’aide exceptionnelle est maintenu à 6 000 €, quelle que soit la taille de la structure. Pas de nouvelle aide pour un même apprenti et même formation Un exploitant qui a déjà perçu une aide (unique ou exceptionnelle) pour l’embauche d’un apprenti ne peut pas demander une nouvelle aide, s’il conclut un nouveau…