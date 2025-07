Un verger de myrtilles à Saint-Aignan

C’est dans un supermarché des Hautes-Pyrénées que l’idée a germé. « On s’est demandé si on pouvait en produire en Bretagne ». Celle de changer d’orientation professionnelle était déjà bien ancrée. Après 10 ans dans le domaine socioculturel, Marie-Laure Bodergat avait suivi un BPREA à Pontivy. Technico-commercial après l’obtention d’un DUT Industriel et maintenance, Florian Gueguen avait suivi une formation en Aménagements paysagers. « Nous souhaitions travailler avec le végétal. Notre réflexion a débuté en 2018 et s’est affinée au fil des mois ». Les deux porteurs de projet ont trouvé la petite dizaine d’hectares qu’ils recherchaient, un hangar et un corps de ferme, à Saint-Aignan. Suffisant pour créer Les jardins de Soléane, en 2022. Un lourd travail d’entretien Deux hectares ont été plantés en janvier 2023. 5 300 plants, de huit variétés différentes. 32 000 euros au total. Dans l’immédiat, les producteurs ne prévoient pas d’augmenter la surface plantée ; les 5,3 km de linéaire (1 m entre les plants) leur semblent suffisants. La plantation manuelle est fastidieuse et réalisée sur des buttes protégées par une toile tissée. « Les plants de myrtilles n’aiment pas l’humidité stagnante qui asphyxie les racines. Le désherbage entre les rangs est mécanisé mais il faut nettoyer au pied des plants, notamment arracher le liseron qui colonise rapidement l’espace ». Des tailles de formation et de fructification complètent les gros travaux d’entretien du verger. Une fumure organique est réalisée, à raison de 40 unités d’azote, par an. Les perchoirs, installés dans la parcelle, permettent aux rapaces de surveiller la plantation et de limiter la population de mulots. 6 à 7 tonnes par hectare, à terme Les différentes variétés permettent d’étaler la récolte de fin juin à la mi-août. Cette année, les producteurs espèrent 1,8 tonne de myrtilles. « Ensuite, la production doit doubler tous…