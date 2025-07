« Ici, toutes les cultures sont plantées »

Les équipes de récolte coupent et déposent sur le tapis de la remorque les salades fraîches, lors d’une matinée de fin mai. Le Gaec Stéphan a fait de cette culture sa spécialité. La moitié de la sole de l’exploitation, soit 35 ha, est consacrée à ces légumes feuillus. Associé avec son frère Michel et Matthieu Elard, récemment entré dans le Gaec, Christian Stéphan fait savoir que « toutes les cultures sont plantées, il n’y a aucun semis. Toutes les récoltes sont manuelles, ce qui demande énormément de main-d’œuvre qualifiée ». Cinq à six personnes sont embauchées pour les plantations, l’entretien et la récolte des salades de 4e gamme, des choux-fleurs et des oignons rosés de Roscoff. Grâce à ces bras, « nous récoltons 3 t de salade par heure ». La ferme produit 1 000 t de salade tous les an, en comptant la salade iceberg, la multifeuille et la scarole blanchie sous cloche. La récolte, manuelle, permet une dernière vérification de la qualité de chaque salade. Un planning de plantation bien calé Lors d’une journée organisée par le Syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l’emploi (SVFPE), le producteur de Sibiril (29) a expliqué son calendrier de plantation. La saison de salade débute en semaine 7 (au 10 février) pour se terminer en semaine 34 (au 20 août). Les plants proviennent de la société voisine Tecnosem de Cléder (29), ou du pépiniériste René Briand (44). Ces jeunes végétaux, reçus toutes les semaines pour répondre au calendrier de récolte, doivent être plantés quasi immédiatement. 40 000 plants par hectare, le bon compromis entre rendement et ventilation À fin mai, l’équipe a récolté les parcelles plantées début avril. « Les cycles de pousse se raccourcissent en été, s’allongent en automne ». Et quasiment tout ce qui est planté est…