Irlande et Europe au menu du Forum

Après avoir fêté et reçu comme il se doit le Portugal lors de l’édition précédente, les organisateurs du Forum de Ploudaniel ont choisi de mettre le cap vers nos cousins celtes et irlandais pour la 32e édition de la fête qui se tient ce week-end. Mais pourquoi l’Irlande cette année ? « Après une édition mémorable l’an passé, nous avons choisi un pays qui parle à la population, on connaît les liens culturels qui lient les Bretons à l’Irlande », résume Xavier Guiavarc’h, président de l’association organisatrice. Mais le pays du trèfle a aussi été choisi en raison des prochaines échéances électorales européennes. « Nous souhaitions mettre à l’honneur un pays de l’Union dont le voisin a choisi de sortir de l’Europe. Nous sommes dans un espace envié par d’autres populations, c’est une façon de montrer une vision pro-européenne ». Afin de mettre en lumière ce territoire insulaire, un espace dédié présentera le pays et ses activités économiques. Mais le reste du monde ne sera pas oublié, avec une myriade de stands arborant les pavillons japonais ou burkinabé, vietnamien ou malgache, népalais ou togolais…

Autre moment fort dans un programme très copieux, celui du concours intercantonal dans la cour même de la maison familiale, via le syndicat d’élevage du Bas-Léon. Pour mener à bien l’organisation des 2 jours de fête, l’équipe du Forum de Ploudaniel s’est adossée cette année à une association, celle du Gaelic Football Bro Léon.

L’Irlande est un pays qui parle à la population

Aller voir ailleurs

Cette ouverture sur le monde montre la volonté de la Maison familiale de faire découvrir d’autres horizons à ses apprenants. Comme les voyages sont le fer de lance de l’établissement, les élèves ont pu une nouvelle fois se rendre dans différentes contrées lors de leur parcours scolaire. Ainsi, un groupe de 20 élèves vient de revenir de Cork et de Limerick pour étudier la production laitière irlandaise. « Ils sont aujourd’hui en mesure d’avoir un avis sur les différents systèmes de production. Ce voyage servira de socle pour faire un parallèle en salle de classe entre la production française et celle de l’Irlande. Les élèves intègrent en voyant ce qui se passe ailleurs des dimensions plus complexes : tout n’est pas binaire, bien ou mal », précise Xavier Guiavarc’h. Et ces voyages « servent aussi à l’équipe enseignante », conclut le responsable.