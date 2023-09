Un effet comice

Tous les responsables associatifs le savent, il n’est jamais facile de relancer une manifestation après plusieurs années d’interruption. Les motivations s’érodent, la dynamique s’essouffle, les équipes de bénévoles se dispersent… Le dernier comice agricole des éleveurs de Cornouaille s’était tenu en 2019, à Fouesnant. Après les éditions annulées pour cause de Covid, l’association qui regroupe les éleveurs des cantons de Rosporden, Concarneau, Fouesnant, Quimper et Scaër avait besoin de trouver un nouveau souffle. Le déclic intervient en 2022, avec un appel des organisateurs de l’Agrifête, la fête agricole des Jeunes Agriculteurs du Finistère. Ces derniers, qui cherchent alors à étoffer le programme de la journée du samedi pour leur prochaine édition, proposent d’accueillir, sur le site de l’Agrifête, le comice 2023 des éleveurs de Cornouaille.

Le comice de Cornouaille s’est tenu samedi, à Mellac, dans le cadre de l’Agrifête, manifestation organisée par les Jeunes Agriculteurs du Finistère qui a attiré quelque 40 000 visiteurs durant le week-end.

« Nous avons pris le temps de la réflexion, souligne Philippe Sinquin, éleveur à Scaër et co-président de l’association des éleveurs de Cornouaille avec Catherine Louédec. Mellac est une commune un peu excentrée par rapport à notre fief ». Après un vote positif en assemblée générale, une petite équipe s’est mise en ordre de marche et a lancé les préparatifs. « C’est un noyau dur de 5-6 personnes. Le groupe a été renouvelé en partie. La plupart sont plus jeunes que moi désormais », constate en souriant ce quinquagénaire impliqué dans l’organisation de comice quasiment depuis son installation, il y a bientôt trente ans.

Un premier palier

Parmi la jeune garde, figure Maxime Da Rocha. À 27 ans, ce producteur de lait installé depuis 2019 à Langolen a choisi de s’investir pour « l’esprit de convivialité et la belle image que cela donne de la profession. Et pour les éleveurs, participer à un comice, c’est une bonne manière de découvrir la présentation des animaux. Décrocher un prix, c’est un premier palier qui peut donner envie de participer à des concours de plus grande envergure ensuite », confie celui qui, avec ses vaches, a remporté le prix de Championne jeunes et le prix d’élevage lors du comice de Pleyben, début juillet.

Norvège (Jenix x Gayoli), appartenant à Maxime Da Rocha, remporte le prix de Grande championne de cette édition 2023 du comice de Cornouaille. Une récompense remise par Martine Carduner, responsable du pôle d’expertise CMB de Quimperlé.

Pour parrainer les concours bovins et équins, et pouvoir remettre plaques et flots aux lauréats, les éleveurs ont sollicité le Crédit Mutuel de Bretagne. « Nous sommes une banque régionale, nous proposons une relation de proximité aux agriculteurs que nous accompagnons, souligne Anne-Hélène Vincendon, chargée de clientèle agricole auprès du pôle d’expertise CMB de Quimperlé. Nous nous investissons auprès de nos sociétaires pour améliorer leurs plans de financement, leur apporter du conseil… C’est un engagement au quotidien qui porte ses fruits. Depuis le début de l’année, sur le département du Finistère, nous avons installé près d’un jeune agriculteur sur deux. Je trouve important que cette dynamique se reflète dans nos partenariats. À travers des opérations de communication positive comme le parrainage du comice de Cornouaille, le CMB illustre concrètement son implication auprès des éleveurs ».

Des agriculteurs passionnés, un partenaire motivé, ne manquait plus qu’un ingrédient pour assurer le succès de la manifestation : le soleil. En pleine forme après s’être économisée une bonne partie de l’été, la star capricieuse a finalement contribué à faire rayonner le savoir-faire des éleveurs tout au long de l’après-midi. Pas de doute, ce fut une rentrée réussie pour le comice de Cornouaille qui a retrouvé tout son élan !

Jean-Yves Nicolas