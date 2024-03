Le biofiltre réduit les gaz

Une expérience, réalisée par la Chambre d’agriculture et la société Itek, présentée aux Journées de la recherche porcine, avait pour objectif d’évaluer l’efficacité d’un biofiltre en élevage. Deux élevages ont été équipés d’un biofiltre ; les émissions de gaz à effet de serre (méthane et protoxyde d’azote) et d’ammoniac ont été relevées. Les mesures de concentration, pour chacun de ces gaz ont été réalisées en continu à l’aide d’un analyseur de gaz photo-acoustique couplé à un échantillonneur d’air, avant et après biofiltration.

Émissions d’ammoniac divisées par 2

Concernant les gaz à effet de serre, une réduction de méthane de 24 % et 25 % a été mise en évidence, liée à l’action des bactéries méthanotrophes installées au sein du substrat. Des phénomènes de relargage de méthane ont néanmoins été observés. Aucun effet n’a été mesuré sur le protoxyde d’azote. Les émissions d’ammoniac ont diminué de 47 % et 57 % respectivement pour les deux biofiltres. Ceci est lié au développement de bactéries nitrifiantes autotrophes au sein du substrat. Il faut un temps de passage suffisant de l’air vicié pour permettre aux bactéries d’oxyder l’ammoniac. Pour un fonctionnement optimal (évitant les relargages), le taux d’humidité au sein du substrat doit varier entre 40 % et 60 % et la température entre 21 et 31 °C afin d’assurer le bon développement des micro-organismes.