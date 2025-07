Terr’Armor, le salon de Loudéac tient son nom

Suite à l’évènement des 14 et 15 juin à l’hippodrome de Loudéac, Marion Harnois et Pierre Le Tinnier, co-présidents de la Société départementale d’agriculture (SDA) organisatrice du salon des Côtes-d’Armor, ont fait le bilan. « Cette 2e édition sur le site a été très dynamique. Nous avons accueilli plus de 10 000 visiteurs sur les deux jours, avec un pic de fréquentation le dimanche entre 15 h et 17 h. » Installer le salon dans le paysage Flyers dans les élevagesSous une météo favorable facilitant accès et déplacements, profitant d’une implantation « repensée en faveur de la fluidité » (entrée principale au cœur du salon, gradin dans le hall des concours laitiers, signalétique augmentée, ring allaitant sous chapiteau…), le rendez-vous a su, à nouveau, rassembler un public à la fois professionnel et familial. Grâce à une ligne budgétaire de plus de 10 000 € en communication, l’organisation a mis le paquet « pour installer le salon dans le paysage événementiel du département ». Réseaux sociaux, presse grand public et agricole, couverture radio, affichage territorial (abribus par exemple), travail sur l’homogénéité de l’identité visuelle sur tous les supports… « Tout a été fait pour faire savoir » Du côté des professionnels, en plus des invitations envoyées par les partenaires, des flyers ont été distribués dans tous les élevages laitiers de la zone par les laiteries Sodiaal et lactalis. Plus de 450 animauxMarion Harnois et Pierre Le Tinnier ont tenu à souligner « le socle solide de plus d’une centaine de partenaires », aussi bien financeurs qu’exposants. Le hall principal comptait ainsi 43 stands de fournisseurs ou de prestataires de service en agriculture. « Nous ne pouvions pas en recevoir davantage. » En extérieur, 10 concessions de matériels ont attiré les visiteurs. Du côté des animaux, le cœur battant du salon, on…