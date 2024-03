L’enjeu bâtiment

« Quand le bâtiment va, tout va » est une formule bien connue héritée du 19e siècle. Son auteur, Martin Nadaud était à l’origine maçon avant de devenir député puis préfet. Depuis, cette expression a traversé les siècles. Elle continue de signifier que dès lors que le secteur de la construction est dynamique, le reste de l’économie se porte bien.

Dans le monde de l’élevage aussi, d’une certaine manière, quand le bâtiment va, tout va. Pour l’ensemble des filières de production, une enceinte inadaptée – trop étroite ou surchargée, inconfortable, mal ventilée, sombre, voire bruyante ou blessante, polluée par des courants vagabonds… – est source de stress, de concurrence entre les animaux et, à l’arrivée, toujours, de dégradation des performances voire de la santé des cheptels et des résultats technico-économiques de l’exploitation. Alors, comme « quand le bâtiment va, tout va », à l’heure de construire ou de rénover, la stabulation, la porcherie ou le poulailler sont un élément central dans toute réflexion sur le bien être animal.

Sans oublier que ces bâtiments sont également une composante incontournable de l’environnement de travail des éleveurs et de leurs salariés. Une enceinte bien conçue – bien équipée voire automatisée, lumineuse, dans laquelle chacun se déplace aisément, trie, manipule et soigne les animaux en sécurité, opère rapidement et sans forcer… – est indispensable pour bien vivre son métier au quotidien. Dans notre époque de pénurie de main d’œuvre et de manque d’attractivité de l’élevage, le bâtiment confortable, garant de bonnes conditions de travail, est plus que jamais un enjeu.