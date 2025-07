En ordre de marche pour l’emploi agricole

« Dans un contexte où les attentes des salariés changent et où les employeurs cherchent des repères, la coordination des actions apparaît comme un levier majeur pour mieux accompagner les transitions ». Pierre-Yves Le Bozec, en charge de l’emploi sur le département, met l’accent sur la relance du site agriemploi56.com. « Ce site a vocation à devenir une référence départementale pour répondre aux questions des employeurs et des salariés en apportant des réponses juridiques, techniques et humaines ». Autre initiative essentielle aux yeux du président du Sérémor, la relance de la commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT), un espace de dialogue pour mieux comprendre les réalités du terrain.Former les nouveaux salariésReprésentant des salariés, Jérôme Fhrölich a rappelé la nécessité de se préparer à l’accueil d’une nouvelle génération qui ne vient pas du milieu agricole. « Laissez-les sortir de la ferme ; ils ont envie d’apprendre, de comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent ». Il a fait le point sur l’action de Génération Agri, chargée de promouvoir les métiers de l’agriculture. « L’an dernier, nous sommes intervenus dans cinq collèges, nous avons participé à des forums et fait visiter des exploitations à 25 classes ». Albane Blandel, représentante des JA, a abondé sur l’accueil des salariés : « Nous, employeurs nous devons nous adapter aux demandes de ces nouveaux salariés, respecter leurs horaires notamment, de manière à les fidéliser ». Les travaux collectifs traduisent une volonté commune, selon Pierre-Yves Le Bozec : « Rendre l’emploi plus lisible, plus accessible et mieux adapté aux besoins ».Bernard Laurent…