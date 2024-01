Les solutions de stockage sont multiples sur les exploitations. Certaines d’entre elles permettent de renforcer la sécurité des intervenants ou encore de gagner en sérénité lors de cette période – clé. Dans ce dossier, des outils facilitant la conservation des grains sont présentés et des agriculteurs témoignent sur les investissements et pratiques qu’ils ont réalisées concernant les fourrages, les grains, les aliments… Un focus est également réalisé sur la sécurité autour des produits phytosanitaires et de leurs effluents. Le stockage de l’eau, préoccupation grandissante y compris en Bretagne, est abordé.