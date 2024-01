Poursuivre le développement de la filière méthanisation

À fin 2023, la production française de biométhane venant des unités de méthanisation est de 11,8 TWh. L’objectif qui avait été fixé en 2018 par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a été doublé. Maintenant cap vers 2030 et l’ambition pour la filière de multiplier par 4 cette production pour atteindre 44 TWh soit 15 à 20 % du mix gaz français qui serait ainsi assuré par la production des unités de méthanisation. L’obligation de traiter les biodéchets pour les entreprises et de les trier pour les particuliers va être un gisement supplémentaire pour les méthaniseurs. La poursuite du développement de la méthanisation passera par de nouveaux projets, le salon Bio360 Expo qui se déroule à Nantes les 24 et 25 janvier sera le bon endroit pour rencontrer tous les interlocuteurs de la filière.