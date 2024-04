La révolution technique : cadres d’épandage ESP et table d’épandage TCEi

Au cœur de la gamme Rollforce se trouvent des caractéristiques techniques conçues pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Les cadres d’épandage ESP offrent une précision et une efficacité inégalées, permettant de réaliser des économies de puissance tout en garantissant une qualité d’épandage optimale.

Rolland a révolutionné le marché en 1968 avec la table d’épandage TCEi, offrant une productivité accrue et une polyvalence exceptionnelle pour une variété d’applications agricoles, du compostage à l’épandage de produits calcaires à 0,8 t/hectare, compost de déchets verts à 5 t/hectare ou encore de produits lourds jusqu’à 35 t/hectare.

Confort, sécurité et performance : les atouts techniques des épandeurs Rollforce

La véritable puissance des épandeurs Rollforce réside dans leur conception axée sur l’ergonomie, la sécurité et le confort. Dotés de caractéristiques telles que des feux doublés sur les côtés pour améliorer la sécurité sur la route, des suspensions verticales à ressorts ou hydrauliques pour un confort maximal sur route et au champ, ainsi que des fonctionnalités de gestion du produit à épandre permettant une alimentation régulière et homogène des hérissons, les épandeurs Rollforce garantissent une expérience de travail facilité.

Rolland a su marquer l’industrie agricole avec sa gamme d’épandeurs Rollforce, offrant aux agriculteurs une solution complète et innovante pour leurs besoins en matière d’épandage. Avec leur performance inégalée, leur sécurité intégrée et leur confort de pointe, les épandeurs Rollforce représentent un partenariat de confiance entre Rolland et ses clients, visant à simplifier et à améliorer leur quotidien.

Rolland :

Rolland conçoit, fabrique et fait évoluer ses véhicules afin de répondre au mieux à vos besoins. À la tête de cette société innovante d’environ 200 salariés : Béatrice Emily, petite-fille du fondateur. 2 sites de production modernes et industrialisés de 33000 m2 afin de vous proposer une gamme complète de véhicules axés grandes cultures, élevage, TP ou espaces verts.