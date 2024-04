Réduire sa facture électrique

Les économies d’énergie sont aussi une préoccupation des éleveurs laitiers même si les consommations électriques sont souvent moindres qu’en volaille ou en porc. « Les priorités d’actions sont souvent autour du tank et de l’eau chaude qui globalement représentent 70 % des consommations électriques. Le tank à lait c’est 35 à 45 % des consommations électriques, le chauffe-eau 25 à 40 %, la machine à traire 15 à 20 % et le divers 10 à 15 % », indique Frédéric Kergourlay, chargé d’études et de conseil bâtiment lors d’une session Chambre d’agriculture qui s’est déroulée à Rennes (35) le 12 mars.

40 à 50 % d’économie avec un prérefroidisseur

Le premier levier d’action pour limiter la consommation électrique est d’installer le groupe frigo du tank à l’extérieur pour dissiper la chaleur dehors. « Une bonne ventilation du tank peut représenter une économie de 3 Wh/litre soit

18 % et l’effet entretien 4 Wh par litre soit 24 %. Avec le refroidissement du lait, il est possible de réaliser 40 % d’économie d’électricité soit 800 € par an pour une production de 700 000 litres de lait », estime Frédéric Kergourlay. Installer un prérefroidisseur de lait permet 40 à 50 % d’économie sur la consommation électrique du tank. « Le prérefroidisseur c’est le même principe que de ne pas mettre un plat chaud dans son frigo. » L’installation d’un récupérateur de chaleur sur le tank est un bon moyen pour produire de l’eau chaude. « Ce système réduit de 70 à 90 % la consommation électrique du chauffe-eau. »

1 300 €/an d’économie d’électricité

Depuis la mise en place du programme « éco énergie lait » fin 2009, ce sont 4 209 élevages qui se sont inscrits dans ce dispositif, dont 3 361 pour un prérefroidisseur et 848 pour un récupérateur de chaleur, soit près de 40 % des élevages laitiers bretons. « La mise en place de ces équipements engendre une diminution de la consommation électrique des exploitations laitières bretonnes de près de 28 GWh/an. L’installation d’un prérefroidisseur ou d’un récupérateur de chaleur permet une économie moyenne de 6,8 MWh/élevage/an. Avec un coût de l’électricité qui atteint en moyenne 0,19 €/kWh, un élevage réalise une économie de l’ordre de 1 300 €/an », conclut le conseiller de la Chambre d’agriculture.