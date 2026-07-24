Remise d’un don à la SNSM

Chaque année au SIA (Salon international de l’agriculture) à Paris, la Chambre d’agriculture de Bretagne organise, en lien avec les pêcheurs et conchyliculteurs bretons, une vente de poissons à la criée au profit de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). L’édition 2026 a permis de récolter un don de 6 412 €. Il a été remis le 13 juillet à la station SNSM de Cancale, en présence de Loïc Laisné, délégué départemental de la SNSM 35, et de Loïc Guines, président de la Chambre d’agriculture 35. « Ce don témoigne de la solidarité des filières agricoles et maritimes envers les sauveteurs en mer, dont l’engagement quotidien est essentiel pour la sécurité de tous », souligne la mairie de Cancale.