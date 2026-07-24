Un festival de musique en terre légumière

À Penvénan, au nord-ouest des Côtes-d’Armor, un drôle de rendez-vous a germé en 2001 dans les terres à légumes. Le festival du Buguélès porte le nom du hameau qui l’a vu naître. « Au départ, nous étions des copains au conseil municipal qui voulions animer la commune. Cela a démarré simplement avec de la musique bretonne et des chants de marin. Puis le rendez-vous a grandi progressivement », raconte Géraldine Bricon. Son fils, Dany, est président de l’association l’Air du large qui porte l’événement. Installé en maraîchage de plein champ et serres de tomates et fraises, il est « le programmateur » du rendez-vous. « Nous sommes tous bénévoles, agriculteurs ou issus du monde rural. Ensemble, nous avons l’énergie, le matériel et le savoir-faire pour monter rapidement le site des festivités. »

Montrer que le monde agricole a des idées

500 000 € laissés au territoire

Peu à peu, l’affiche s’est ouverte « à la variété et aux musiques du monde ». En 2024, le Buguélès a attiré 6 000 personnes par soir. « En plus des touristes, il y a beaucoup de locaux. C’est un rendez-vous familial où l’on croise de nombreux agriculteurs du Trégor – Goélo. » D’ailleurs, les porchers du secteur fournissent la viande et les maraîchers les légumes. « En deux jours, 50 cochons sont grillés et 5 000 galettes-saucisses servies. » Cette année, la capacité a été augmentée (3,5 ha pour le site, 20 ha de parking dont 1,5 ha de camping gratuit) pour accueillir 10 000 festivaliers par jour. Le rendez-vous est passé en catégorie « grands évènements » synonyme d’un dossier sécurité « passé de 100 à 216 pages… » Le Buguélès fait désormais partie des 10 plus grands rassemblements du département pour un budget de 750 000 €. « Approvisionnement en nourriture et boissons, location de scène et de matériel, impression de vêtements… Tout est fait pour ramener de la valeur en local. Nous laissons plus de 500 000 € au Trégor. »

Un monde agricole actif et créatif

Pour Christelle Perrin, secrétaire de l’association et productrice de légumes à Plougrescant, organiser le festival change du quotidien. « Nous gagnons des relations et des compétences. Nous rencontrons des gens que nous n’aurions jamais connus : artistes, bénévoles, élus… » Dany Bricon insiste : « Le Buguélès nous change complètement de contexte. Quand notre travail est difficile, cela permet de déconnecter. Il y a l’excitation du dépassement de soi en réalisant quelque chose que nous n’aurions jamais imaginé être capables de faire… C’est aussi une façon de montrer que le milieu agricole a des idées. »

Toma Dagorn

Variée, la programmation est « pour toutes les générations ». Elle comptera de grands noms de la variété populaire comme Patrick Sébastien, la Compagnie créole… En détail : www.festivaldebugueles.fr

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