Canicule et fécondation, faites le point

Semé mi-avril, ce maïs du secteur d'Auray n'avait reçu que 3 mm d'eau depuis début juin. Mais surtout, sa floraison est tombée en pleine canicule. « Le maïs était beau quelques jours avant la vague de chaleur, il dépassait 2 mètres et n'avait pas encore souffert », rapporte Dominique Nayel,…