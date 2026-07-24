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Canicule et fécondation, faites le point

Après une floraison sous la canicule de juin, certains maïs n'ont pas fécondé. Des parcelles du Sud-Morbihan seront ensilées ce vendredi 24 juillet. Un exemple qui rappelle l'importance d'aller observer ses parcelles.

Lecture : 4 min.
Maïs sans épi après floraison près d'Auray en juillet 2026 - Illustration Canicule et fécondation, faites le point
© Dominique Nayel

Semé mi-avril, ce maïs du secteur d'Auray n'avait reçu que 3 mm d'eau depuis début juin. Mais surtout, sa floraison est tombée en pleine canicule. « Le maïs était beau quelques jours avant la vague de chaleur, il dépassait 2 mètres et n'avait pas encore souffert », rapporte Dominique Nayel,…

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