Semé mi-avril, ce maïs du secteur d'Auray n'avait reçu que 3 mm d'eau depuis début juin. Mais surtout, sa floraison est tombée en pleine canicule. « Le maïs était beau quelques jours avant la vague de chaleur, il dépassait 2 mètres et n'avait pas encore souffert », rapporte Dominique Nayel,…
Canicule et fécondation, faites le point
Après une floraison sous la canicule de juin, certains maïs n'ont pas fécondé. Des parcelles du Sud-Morbihan seront ensilées ce vendredi 24 juillet. Un exemple qui rappelle l'importance d'aller observer ses parcelles.