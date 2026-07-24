Tout se joue dès les premiers signes

La station expérimentale de Crécom, gérée par la Chambre d'agriculture de Bretagne (Cab), a évalué la faisabilité d'un élevage de porcs à queue intacte tout en maîtrisant les risques de caudophagie. Les essais ont été menés sur 540 porcs élevés sur paille et 885 porcs élevés sur caillebotis, suivis…