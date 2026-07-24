Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Tout se joue dès les premiers signes

Tout se joue dès les premiers signes

À la station expérimentale de Crécom, les Chambres d'agriculture de Bretagne montrent qu'il est possible d'élever des porcs à queue intacte, à condition d'adopter une conduite d'élevage très réactive.

Lecture : 1 min.
Queues de cochons - Illustration Tout se joue dès les premiers signes
L'étude a montré qu'une queue basse était un signal d'alerte. | © Paysan Breton

La station expérimentale de Crécom, gérée par la Chambre d'agriculture de Bretagne (Cab), a évalué la faisabilité d'un élevage de porcs à queue intacte tout en maîtrisant les risques de caudophagie. Les essais ont été menés sur 540 porcs élevés sur paille et 885 porcs élevés sur caillebotis, suivis…

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