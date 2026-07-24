La station expérimentale de Crécom, gérée par la Chambre d'agriculture de Bretagne (Cab), a évalué la faisabilité d'un élevage de porcs à queue intacte tout en maîtrisant les risques de caudophagie. Les essais ont été menés sur 540 porcs élevés sur paille et 885 porcs élevés sur caillebotis, suivis…
Tout se joue dès les premiers signes
À la station expérimentale de Crécom, les Chambres d'agriculture de Bretagne montrent qu'il est possible d'élever des porcs à queue intacte, à condition d'adopter une conduite d'élevage très réactive.