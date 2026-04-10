GÃ©opolitique des engrais et consÃ©quences

Le lancement de l’opÃ©ration militaire amÃ©ricaine Â« fureur Ã©pique Â» contre l’Iran en fÃ©vrier 2026 a rappelÃ© une fois de plus combien les pays du monde entier sont interdÃ©pendants. Lâ€™indice des prix de lâ€™Ã©nergie de la Banque Mondiale a bondi de 42 % en mars. Les engrais ont pris 26,2 %. Lâ€™indice des prix agricoles nâ€™a augmentÃ© que de 1,5 %. On peut sâ€™interroger sur cette faible transmission de lâ€™inflation des intrants sur les cotations agricoles et se demander si nous assistons juste Ã un dÃ©calage dans cette propagation. Il existe aujourdâ€™hui un raccourci qui nous dit : pas de gazâ€¦ pas dâ€™ammonitrate, pas dâ€™ammonitrateâ€¦ pas dâ€™urÃ©e, pas dâ€™urÃ©eâ€¦ moins de semis et/ou de rendement et donc moins de marchandisesâ€¦ et donc des prix plus Ã©levÃ©s pour le blÃ©, le maÃ¯s ou le soja. Les choses ne sont pas si simples.

Le blocus du dÃ©troit dâ€™Ormuz a portÃ© le coup de grÃ¢ce pour les engrais

Si depuis le dÃ©but du conflit, les prix de lâ€™urÃ©e ont grimpÃ© dâ€™environ 60 %, les contrats Ã terme sur les premiÃ¨res Ã©chÃ©ances de blÃ©, maÃ¯s et soja Ã Chicago et Paris sont aujourdâ€™hui au mÃªme niveau quâ€™au 27 fÃ©vrier (Ã lâ€™exception du HRW impactÃ© par des conditions mÃ©tÃ©o compliquÃ©es). Ce sont les prix de la nouvelle campagne qui progressent (prime de risque) : +2,4 % pour le blÃ© franÃ§ais vs +1 % pour le SRW, +2,5 % pour le maÃ¯s US vs +4 % pour son homologue franÃ§ais et +2 % pour la graine de soja contre -3,5 % pour le tourteau.

Certaines vannes sâ€™Ã©taient dÃ©jÃ refermÃ©es avant

En ce qui concerne lâ€™approvisionnement mondial en engrais, certaines vannes sâ€™Ã©taient dÃ©jÃ refermÃ©es avant la fermeture du dÃ©troit dâ€™Ormuz. Les prix ont dâ€™abord Ã©tÃ© impactÃ©s par le conflit russo-ukrainien dÃ¨s 2022, puis en fin dâ€™annÃ©e 2025, par la dÃ©cision des industriels chinois (qui contrÃ´lent prÃ¨s de 5 millions de tonnes dâ€™urÃ©e et 40 % du commerce mondial des phosphates) de ne pas faire de nouveaux plans dâ€™exportation avant juin 2026 (cf. le plan stratÃ©gique exhortant entreprises publiques et privÃ©es Ã maintenir leurs propres stocks). Le blocus du dÃ©troit dâ€™Ormuz a portÃ© le coup de grÃ¢ce. Mais si la rÃ©gion du Golfe persique reprÃ©sente environ 43 % des exportations dâ€™urÃ©e par voie maritime, 44 % du soufre transportÃ© par la mer, un quart de lâ€™ammoniac et dâ€™importants volumes de phosphate transitant via lâ€™Arabie saoudite, les perturbations actuelles nâ€™impactent pas tous les pays de la mÃªme faÃ§on. Si certains nâ€™ont pas de rÃ©els problÃ¨mes dâ€™approvisionnement, tous subissent la hausse des prix des intrants causÃ©e par le dysfonctionnement dans cette rÃ©gion du monde. Une Ã©tude trÃ¨s rÃ©cente[1] montre que lâ€™Europe est peu exposÃ©e, avec 0 % de sa consommation de phosphates (DAP/MAP) transitant par le dÃ©troit d’Ormuz[2], 2,3 % de celle d’urÃ©e, 5,1 % pour l’ammoniac, et 0 % pour la potasse. Cela ne lâ€™empÃªche toutefois pas d’Ãªtre exposÃ©e Ã une augmentation des prix, ou Ã des pressions sur lâ€™approvisionnement en engrais. Mais nous sommes loin de lâ€™impact subi par lâ€™IndonÃ©sie qui importe 60 % du soufre du Moyen-Orient, ou par la Chine qui en importe 46 %. En ce qui concerne lâ€™urÃ©e, 72 % de la consommation australienne transite par le dÃ©troit d’Ormuz, 45 % pour le BrÃ©sil et 17 % pour les Ã‰tats-Unis. Quant Ã l’Inde, câ€™est 80 % de son importation d’ammoniac qui est visÃ©e.

Personne n’est protÃ©gÃ© d’une hausse de prix

Les pays Ã la fois producteurs et consommateurs dâ€™engrais vont donc dâ€™abord privilÃ©gier leur marchÃ© intÃ©rieur. Mais cela ne veut pas dire que leurs agriculteurs seront protÃ©gÃ©s dâ€™une hausse des prix. Lâ€™exemple le plus marquant est celui des Ã‰tats-Unis, arroseur-arrosÃ©. Le prix de lâ€™urÃ©e y est passÃ© de 350 $/t Ã 700 $/t en 3 mois, augmentant un peu plus les coÃ»ts de production du maÃ¯s. Mais câ€™est lÃ que les subtilitÃ©s commencentâ€¦ Beaucoup sâ€™attendaient Ã un fort recul des surfaces de la cÃ©rÃ©ale fourragÃ¨re dans les derniÃ¨res estimations de lâ€™USDA (80 % enquÃªtÃ©s aprÃ¨s le 28 fÃ©vrier). Or, les semis US sont certes attendus en baisse par rapport Ã 2025, mais en hausse par rapport aux premiÃ¨res estimations de fÃ©vrierâ€¦ DÃ©cider de planter du maÃ¯s ou du soja ne se rÃ©sume pas seulement Ã une comparaison de coÃ»ts de production Ã un temps t ou au ratio de prix entre les deux cultures. Cela dÃ©coule surtout du niveau rÃ©el de couverture de ses intrants, de ses conditions de cultures et de qualitÃ© des sols, des aides possibles, des stocks de report (en hausse en blÃ©, maÃ¯s et soja aux USA).

Patricia Le Cadre / www.cereopa.fr

[1] Strait of Hormuz Closure and Global Fertilizer Trade Disruptions

En juin, le manque dâ€™engrais sera dÃ©terminant