Après avoir présenté des laitières dans le cadre du concours en race Prim’Holstein samedi dernier lors du festival de l’élevage Agri Deiz, Charlotte Morin a participé au Championnat des meilleurs présentateurs, le dimanche. En conduisant parfaitement sa génisse devant le juge Jérémy Bazaillacq, épaulé par Roxan Mengelle, elle a obtenu le titre suprême de ce concours, dont le journal Paysan Breton était partenaire. Charlotte Morin, 16 ans, a pour habitude de présenter les animaux de la ferme familiale de Plouégat-Moysan (29) du Gaec des Châtaigniers, ainsi que ceux du Gaec des Lauriers, de Plougonven (29).
Charlotte Morin, meilleure présentatrice