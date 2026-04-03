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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Charlotte Morin, meilleure présentatrice

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2026 04 03 distrivert mb

Charlotte Morin, meilleure présentatrice

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Une génisse et des personnes pendant un concours - Illustration Charlotte Morin, meilleure présentatrice
© Pierre Bescou

Après avoir présenté des laitières dans le cadre du concours en race Prim’Holstein samedi dernier lors du festival de l’élevage Agri Deiz, Charlotte Morin a participé au Championnat des meilleurs présentateurs, le dimanche. En conduisant parfaitement sa génisse devant le juge Jérémy Bazaillacq, épaulé par Roxan Mengelle, elle a obtenu le titre suprême de ce concours, dont le journal Paysan Breton était partenaire. Charlotte Morin, 16 ans, a pour habitude de présenter les animaux de la ferme familiale de Plouégat-Moysan (29) du Gaec des Châtaigniers, ainsi que ceux du Gaec des Lauriers, de Plougonven (29).

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