Coup double pour NH Ashley

Samedi dernier Ã Brest, JÃ©rÃ©my Bazaillacq prend le micro dÃ¨s son entrÃ©e sur le ring du concours Primâ€™Holstein qui se tenait dans le cadre dâ€™Agri Deiz. Â« Je suis Ã©leveur Ã JuranÃ§on (64), Ã la tÃªte dâ€™un troupeau de 100 vaches produisant 1 million de litres, associÃ© en Gaec avec un voisin Â». Lâ€™exploitation a aussi la particularitÃ© de cultiver de la vigne. DÃ©jÃ , 27 gÃ©nisses sont prÃªtes pour dÃ©marrer le concours, elles sont rÃ©parties en 4 sections. Le titre de Championne de ces jeunes animaux revient Ã Gum Victory (Detectiv B x Sidekikcwa), en provenance de lâ€™Ã©levage Guillemin, de Poullaouen. Â« Elle possÃ¨de une finesse incroyable pour son Ã¢ge, elle a tout pour faire une trÃ¨s bonne vache car elle a un trÃ¨s bon bassin Â», apprÃ©cie le BÃ©arnais. Pour les rÃ©compenses des animaux un peu plus Ã¢gÃ©s, Utopique de Kreisker (Allgaud x Wiltemilio) tape dans lâ€™Å“il, par Â« son avant-pis soudÃ© dans lâ€™abdomen, la position idÃ©ale de ses trayons pour une vache en 1er veau Â». Les rÃ©compenses de Meilleure mamelle espoir et de Championne espoir repartent donc Ã Plogonnec, Ã lâ€™EARL de Kreis-Ker.

Pour la suite de ce championnat, les titres de Meilleure mamelle jeune et de Championne jeune reviennent au Gaec des deux vallÃ©es, de Landudec, et Ã GTC Terena (Mooi P RF x Delta Lamb), Â« câ€™est un classement trÃ¨s serrÃ©, mais elle a un pis exceptionnel, tout se joue sur des dÃ©tails. Elle est trÃ¨s solide sur ses pattes Â».

Lâ€™expÃ©rience paie

Pour les participantes plus Ã¢gÃ©es dans ce concours, citons la performance de Capj Ramy (Discojockey x Sound Syst), du Gaec Cabon, de Plourin, avec Â« un systÃ¨me mammaire haut et large. Jâ€™ai choisi de mettre en avant cette vache solide Â». Toujours dans la section des femelles en 5e lactation, NH Ashley dÃ©marrait sa participation pour cette confrontation finistÃ©rienne et remettait son titre en jeu. Cette fille de King Doc avait remportÃ© le titre lâ€™an passÃ© Ã Quimper. Il semble que la belle souhaitait garder sa couronne, car aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© sacrÃ©e Meilleure mamelle adulte puis Championne adulte, JÃ©rÃ©my Bazaillacq tapa dans la main de son prÃ©sentateur pour lui signifier sa victoire et la conservation du titre de Grande championne. Â« Elle est trÃ¨s solide dans toutes ses parties, avec une cÃ´te trÃ¨s ouverte. Câ€™est une Grande championne indiscutable que lâ€™on aimerait tous avoir Ã traire tous les jours Â», justifie-t-il. Le Gaec Toullec, de Plomelin, garde donc son titre.

Fanch ParanthoÃ«n

Extrait de palmarÃ¨s