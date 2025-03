Éviter les arcs électriques

La sécurité électrique est un enjeu majeur dans ces projets où agriculture et développement d’énergie sont concomitants, pour la sécurité des personnes en priorité qui interviennent dans ces parcelles et des biens. Car en présence de haute tension électrique, tout défaut peut créer un arc électrique, avec un risque de départ d’incendie ou d’électrocution.Certains assureurs exigent la technologie MLPE (Module level power electronics), avec laquelle, grâce à un optimiseur de puissance sous le panneau, chaque panneau est surveillé et l’onduleur peut être coupé individuellement en cas de toute surchauffe détectée dans les câbles. En coupant l’installation, on se retrouve avec de la basse tension qui n’entraîne pas d’arcs électriques. Une alarme remonte à l’agriculteur exploitant, l’installateur ou la société de maintenance qui pourra intervenir, munie d’une localisation précise de la panne.De plus, la solution permet aussi de remonter toutes les données par panneau, de par la vision granulaire de l’installation. Données qui doivent réglementairement remonter à l’Ademe, tous les ans, pour établir des références et analyser l’impact des panneaux sur les cultures….