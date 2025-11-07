S’adapter pour transmettre 30 hectares

Didier Collerais, installé depuis ses 20 ans à Châtillon-en-Vendelais (35), est à la recherche du repreneur idéal pour ses 30 hectares et son troupeau de 30 mères limousines, troupeau qu’il a constitué depuis 8 ans, à la suite de la dissolution d’un Gaec familial lors du départ en retraite de deux associés. À 62 ans, il souhaite donner une suite logique à son travail, « comme les générations antérieures l’ont fait : permettre l’installation d’un jeune, passionné par l’élevage. L’objectif est bien de permettre à des agriculteurs de vivre dans nos territoires ».

Se faire accompagner ouvre parfois le champ des possibles…

Le chemin n’a pas été sans embûches. Le processus de transmission a connu un premier échec l’an dernier : l’acheteur prévu s’est désisté le jour de la signature du compromis sans explication. Un an d’efforts, de discussions et de compromis balayés en un instant… Mais la détermination de l’éleveur reste intacte. Malgré ces revers, il refuse d’abandonner l’idée de la transmission.

Une demande réelle de petites structures

Il a bien compris que transmettre une petite structure allait demander une adaptabilité totale. « Il faut être souple », insiste l’agriculteur. Alors, il propose aux repreneurs potentiels un menu à la carte (achat/location) de tout ou partie du site d’exploitation (maison, bâtiments, cheptel, foncier en propriété). Pour y parvenir, il s’est rapproché du réseau Transmission et s’est inscrit au Répertoire départemental de l’installation (RDI). « C’est lors de ces journées de la Quinzaine de l’installation et de la transmission que j’ai pris confiance, face à la demande réelle de candidats souhaitant s’installer en individuel sur de petites surfaces. » Cette ouverture a porté ses fruits : « J’ai eu 7 à 8 contacts intéressants, avec des rencontres enrichissantes avec des personnes passionnées par l’agriculture ou la nature. Il s’est agi essentiellement de projets atypiques : des chevaux, du mouton, de la transformation… » Mais c’est finalement avec un jeune qui souhaite s’installer en vaches laitières à 1,5 km que le dossier a finalement avancé. Ce jeune envisage d’allier les deux fermes, sécurisant ainsi son projet sur une surface totale plus viable, « pour un projet solide et durable ». Une idée proposée par les conseillers installation de la Chambre d’agriculture qui a mis cédant et repreneur en relation.

Un menu à la carte

L’installation devrait être effective en janvier 2027, avec un départ en retraite différé d’une année, pour Didier Collerais. « Il faut du temps pour effectuer toutes les démarches, que ce soit pour le cédant ou le repreneur. Il ne faut pas attendre pour en parler autour de soi, assister aux journées installation-transmission permet d’avancer dans sa réflexion et se rapprocher du RDI au moins 5 ans avant la date de la retraite est important », note-t-il. Avant d’ajouter : « Se faire accompagner ouvre parfois le champ des possibles… »

Il reconnaît que, sans l’aide extérieure, « il n’aurait jamais eu l’idée de rapprocher les 2 exploitations voisines ». Les terres seront louées, la stabulation ainsi que quelques animaux du troupeau achetés : ce service proposé à la carte a certainement été un des facteurs de réussite. Proche du bourg de Montautour, et légèrement isolée des bâtiments d’élevage, la maison sera cédée à part. Les futurs retraités ont souhaité se retirer en retraite plus loin du site. Mais tout en restant disponible pour « guider » le jeune s’il le souhaite pour qu’il puisse reprendre le foncier dans de bonnes conditions.

Carole David

Quinzaine de l’installation et de la transmission du 18 au 27 novembre