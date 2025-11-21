Améliorer les taux pour faciliter la transformation

Bien qu’ils ne soient pas issus tous les deux du milieu agricole, Emmanuel et sa femme Cathy s’installent en 1998. Le couple débute avec 70 chèvres de race Saanen, dont ils transforment le lait en fromage. Au fil des années, le troupeau s’agrandit et la salle de traite se modernise. Aujourd’hui, le Gaec compte 250 chèvres en production et produit environ 180 000 litres de lait, dont 155 000 sont transformés. L’objectif à terme est de produire 200 000 litres de lait, et d’en transformer la totalité.

Valorisation de la qualité fromagère grâce à la ration Nutréa

Une variété d’acides aminés et d’oméga-3

Afin d’améliorer les taux sur la période estivale (tableau 1), période cruciale pour les ventes de fromages, Romain Le Mézo, technico-commercial Nutréa, et Guillaume Bureller, référent petits ruminants Nutréa, accompagnent le Gaec. La ration distribuée au pic de lactation des chèvres est composée d’enrubannage et de foin disponibles à volonté tout au long de la journée. Elle est équilibrée avec du Capprix Néo 18 Oméga et du Capprix Néo Lactée, ainsi que du Fixxion M5 pour la couverture minérale oligo-vitaminique. L’objectif est de concentrer la ration en énergie et d’en diversifier les sources. L’aliment de production Capprix Néo Oméga à 18 % de protéines est enrichi en graine de lin, pour un apport d’oméga-3 favorable au TB et à la santé globale du troupeau. Le correcteur azoté Capprix Néo Lactée est riche en PDIA et présente un profil diversifié d’acides aminés pour améliorer le rendement protéique. Ces deux aliments sont sans OGM (<0,9 %) et sans huile de palme. Le correcteur azoté est distribué, sans individualisation, pendant les deux traites quotidiennes. Les chèvres consomment l’aliment de production après la traite, matin et soir. Le midi, elles reçoivent aussi un mélange de céréales orge/maïs produit sur l’exploitation. Pour améliorer le TB, Emmanuel Dousselin songe à passer en ration mélangée en optimisant l’apport de fibres, avec tout de même un point d’attention : ne pas trop déconcentrer les rations.

Romain Le Mézo / Nutréa

Repères Gaec Saint-Goal : 5 UTH dont 2 associés et 3 salariés ; 250 chèvres laitières de race Saanen ; 155 000 litres de lait transformés (fromages frais, à pâte pressée cuite et non cuite, yaourts). Plats préparés à base de chevreaux ; SAU : 30 ha d’herbe et 13 ha de céréales (maïs, orge) ; Canaux de distribution : magasin de vente à la ferme, grossistes, revendeurs.

Concentrer la ration en protéines pour les lactations longues