Opacifier les translucides avec du lait de chaux hydraté

Des effets sur la reproduction 2,5 mois après…

Une chèvre boit entre 6 à 8 L d’eau par kg de MS et encore plus par forte chaleur… Veiller à laisser l’accès à l’eau au troupeau. Et penser à modifier le rythme de distribution de l’alimentation (plus tôt le matin), tout en insistant sur la qualité des fourrages et si besoin baisser la quantité de concentrés distribués. « Ces phases de fortes chaleurs induisent aussi sur des chèvres gestantes de la mortalité embryonnaire et des pseudo-gestations, une plus faible prolificité et des plus petits chevreaux », note Lynda Jourdain, responsable marchés caprin Innoval. Avant de continuer : « Quant aux boucs, les effets ne se voient parfois que 2,5 mois plus tard, en septembre, le temps de la durée de la spermatogénèse, avec des décalages de reproduction et une baisse de la fertilité. » Et si la chaleur influe sur la reproduction, la luminosité aussi, ajoute-t-elle.