Limiter les mises bas avec des lactations longues

Anne Marie s’est installée en 2022. Elle a investi les bâtiments existants sur le site, à savoir une ancienne stabulation de vaches laitières et 2 tunnels lapin. Le projet repose sur 420 chèvres en lait en 2025, la collecte étant assurée par Lactalis. Les 300 chevrettes achetées au démarrage sont issues de 5 élevages différents. L’objectif étant ensuite de travailler par croît interne, sans achat d’animaux de l’extérieur, et avec de l’insémination artificielle (60 par an).En première année, 86 % des chevrettes ont mis bas. Les 260 primipares ont atteint un pic de production de 3,7 L. 120 chevrettes ont été gardées pour le renouvellement. Ces chèvres ont atteint un pic de 4,6 L en deuxième année. Les deux éleveurs ne souhaitent pas avoir plus de 300 mises bas. Aussi, dès le départ, un lot a été conservé en lactation longue, elles ont produit 3,3 L au pic, avec une excellente persistance tout au long de la campagne. En lactation longue, l’objectif est d’obtenir au moins la production du lot de primipare et 75 % du lait du pic de production. Quant aux recommandations de 90 % de persistance, il est largement dépassé.Carole David…