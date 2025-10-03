Un projet pour réduire les émissions d’ammoniac

Le projet ABAA (Ammonia Brittany Air Ambiant) a débuté en 2021. Piloté par la Chambre d’agriculture de Bretagne, il vise à réduire les niveaux de particules fines dans l’air ambiant en limitant les émissions d’ammoniac. Non toxique, ce gaz provient en grande majorité de l’activité agricole. En France, la Bretagne représente 17 % des émissions nationales.

Il y a donc un triple intérêt

Le projet a débuté dans le pays d’Iroise, dans la région de Brest, et est répliqué depuis 2024 au niveau de Rennes Métropole, où se trouvent de nombreux méthaniseurs. Il s’appuie sur un groupe d’une trentaine d’agriculteurs, ETA et Cuma.

Identifier des leviers

Dans les fermes du pays d’Iroise, des diagnostics individuels (Cap’2ER pour les bovins et les volailles et Geep pour les porcs) ont permis de cibler les leviers de réduction des émissions. Par exemple, les exploitations laitières ont travaillé sur la gestion du troupeau, notamment la diminution de l’âge au vêlage et le renouvellement, la couverture des fosses, l’alimentation des animaux, ou l’augmentation du pâturage.

« Nous avons observé une réduction de 12 % des émissions en mettant en place ces leviers », affirme Léna Oddos, chargée de mission à la Chambre d’agriculture de Bretagne.

Mesurer la performance du matériel

Des plateformes d’épandage ont été organisées dans le but de montrer la réponse de la plante à la réduction de la volatilisation. Dans la pratique, du lisier de porc a été épandu sur des repousses d’orge à la fin de l’été 2023. L’enfouissement a été réalisé cinq heures après le semis du colza. « Les mesures ont montré que le colza avait absorbé 180 kg N/ha avec l’injecteur, 162 avec le pendillard et 131 avec la buse », souligne Léna Oddos. « Il y a donc un triple intérêt : environnemental, agronomique et économique. » Dans la région rennaise, une plateforme a eu lieu en 2025 et des mesures ont confirmé que l’enfouisseur permettait une moindre volatilisation ammoniacale que le pendillard.

Concernant le matériel, une enquête auprès des Cuma bretonnes a révélé que 2/3 des effluents passaient dans des systèmes peu émissifs d’ammoniac, faisant de la Bretagne « un territoire très en avance par rapport aux autres régions françaises. »

Alexis Jamet

