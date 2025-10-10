Reconversion réussie dans l’élevage de Porc

La ferme de Keresper – St-Gilles-les -Bois (22)

Si rien ne prédestinait vraiment Séverine Le Mercier à devenir éleveuse, elle a découvert le milieu avec son mari Christian qui était agriculteur et salarié d’élevage de porc standard par la suite. Séverine qui est une grande communicante a passé 17 ans dans le commerce pour une entreprise spécialisée dans la décoration. « La quarantaine approchant, j’ai décidé de changer de travail et de direction de vie. Un soir, nous étions dans le canapé avec mon mari et je lui annonce que je veux quitter mon travail pour élever des porcs en plein air. »

Le plein air, une évidence

Régulièrement, lorsque son mari était salarié d’élevage et de garde le week-end, elle l’accompagnait au travail. « J’ai aimé le contact avec l’animal. Je voulais me lancer dans l’élevage en le faisant différemment. Je voulais pouvoir nourrir mes voisins et avoir un contact avec le client pour retrouver ce que j’aimais dans mon ancien métier. L’élevage plein air et la vente directe ont été pour moi des évidences. J’avais la chance d’avoir 15 ha de foncier groupés autour de notre maison. Lorsque Christian a arrêté sa ferme, il a conservé le foncier qu’il avait en propriété et cela m’a permis de m’installer. Depuis, j’ai récupéré 10 ha supplémentaires en location qui appartiennent au frère de mon mari. »

Le goût de la viande d’antan

Après avoir posé les bases du projet, Séverine s’est mise à chercher une race rustique, idéale pour le plein air, patrimoniale et avec une identité régionale. « Le Porc Blanc de l’Ouest collait à toutes mes exigences. J’ai rencontré différents éleveurs, certains avec du naissage et d’autres simplement en engraissement pour finaliser mon projet. C’est un porc à croissance lente avec une durée d’élevage comprise entre 12 et 14 mois. Son gras de qualité et très faible en acides gras saturés donne une viande très goûteuse. »

Les produits sont vendus à la ferme le samedi de 10 h à 12 h. Les animaux sont élevés sur 5 ha de parcours.

Séverine s’est installée en 2020, elle a aujourd’hui 8 truies et 2 verrats qui réalisent des saillies naturelles. Son installation a coïncidé avec la mise en application des mesures de biosécurité pour lutter contre la PPA. « J’ai tout de suite investi dans des grillages que j’ai installés sur 1,2 km autour des parcours. Mon mari a travaillé pendant 17 ans en élevage de porc et mon fils de 21 ans est aussi salarié sur un élevage de porc, je suis donc bien formatée sur la marche en avant et le sanitaire », précise avec ironie l’éleveuse. Comme en élevage standard, la marche en avant est respectée avec des parcs dédiés pour les gestantes puis d’autres pour la mise bas et la maternité. Ils basculent ensuite dans un parc post-sevrage, puis un engraissement 1 et un engraissement 2. Les mâles sont castrés à 7 jours et les porcelets restent 8 à 10 semaines avec leur mère. Les animaux occupent 5 ha de foncier et prochainement, ils vont avoir accès à 2 ha supplémentaires pour renouveler les parcs.

La moitié de la production est pré-vendue

Séverine produit entre 80 et 90 porcs chaque année. En moyenne une truie de race porc Blanc de l’Ouest va sevrer 7 porcelets par portée. Sur la ferme de Keresper à Saint-Gilles-les-Bois (22), l’éleveuse atteint une moyenne de 9 sevrés par portée et il n’est pas rare qu’une truie sèvre 13 porcelets. « Pour l’alimentation des animaux, nous produisons toutes nos céréales sur la ferme. Je stocke les pois, le blé, l’orge et le triticale dans des silos. Ils sont ensuite broyés pour composer les différentes formules. J’achète des minéraux, du son de blé chez un paysan voisin qui fait de la farine et du petit lait chez une éleveuse du secteur en race Bretonne Pie Noir. » Tous les animaux sont vendus en direct : certains pour la viande, d’autres comme reproducteurs chez d’autres éleveurs pour la préservation de la race. « La moitié de ma production est pré-vendue et l’autre moitié est vendue sur de petits marchés à la ferme et lors de la vente le samedi matin de 10 h à 12 h sur mon élevage. Ce sont en moyenne 5 charcutiers qui sont vendus chaque mois. » L’éleveuse fait intervenir un boucher de campagne pour la découpe ses cochons. Elle donne le prix de certains morceaux : la saucisse et le rôti sont à 13,70 €/kg, le pâté et les chipolatas sont à 15,50 €/kg et les rillettes à 24 € kg. Séverine est motivée, enthousiaste et passionnée par son métier d’éleveuse et la relation avec ses clients. « C’est plaisant et valorisant d’avoir le retour des clients lorsqu’ils reviennent chercher du cochon et me disent qu’ils ont retrouvé le goût de la viande d’antan. »

Nicolas Goualan

Contact : Ferme de Keresper à Saint-Gilles-les-Bois : 06 21 39 17 37

