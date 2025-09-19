S'abonner

Journal Paysan Breton / Sur abonnement / La race continue son essor

La race continue son essor

AJ_Parthenais_4.jpg - Illustration La race continue son essor
Les effectifs de la race ont été multipliés par 7 depuis 1988. | © Paysan Breton

La Parthenaise est une race mixte qui se distingue par sa robe froment unie et par ses extémités noires. Malgré sa finesse d’os, elle possède une masse musculaire développée. Ses qualités bouchères lui réservent des circuits de commercialisation haut de gamme. La race est également appréciée pour ses qualités maternelles, sa facilité de vêlage (93 % de vêlages faciles) et sa bonne fertilité. Aujourd’hui, on compte environ 130 000 animaux répartis dans 1 500 troupeaux. La race se développe particulièrement en Bretagne, en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, dans les Midi-Pyrénées et en Bourgogne. Du 19 au 21 septembre aura lieu le concours National dans son berceau, à Parthenay (79). 270 animaux, provenant de 42 élevages, défileront sur le ring….

