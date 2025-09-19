Deux prix pour le Gaec de Traou Hoat

Du fait de la FCO, seulement sept animaux ont pu participer au concours Blonde d’Aquitaine du Space, appartenant à trois élevages : le Gaec de Traou Hoat (22), l’EARL La belle étoile (85) et le Gaec Rothureau (49). Le prix de Meilleur animal du concours est revenu à cet élevage du Maine-et-Loire. Sa vache Optimale, qualifiée MTE (reproductrice élite), a séduit le juge Guy-Paul Gaborit par « sa démarche, sa longueur, son filet bien positionné. Elle est éclatée aux hanches comme aux trochanters. » Elle avait terminé 1re des femelles non suitées.« Les éleveurs, généticiens du quotidien »L’élevage costarmoricain n’a pas démérité remportant le titre de Champion mâle avec Tam Tam (qualifié RRJ, reproducteur reconnu jeune en station). Un fils de Malais (RRJ) et Hyacinthe (MTE). « Ce mâle présente de grandes longueurs de corps et bassin », a commenté le juge, saluant aussi sa « démarche avec de bons onglons, une bonne ligne de dos. Il est aussi expressif dans sa tête. » Le Gaec de Traou Hoat a également gagné le prix de Meilleure femelle suitée avec Santa Cruz remarquée pour « son joli dos et son excellent bassin. »L’EARL La bonne étoile a, quant à lui, bénéficié du prix de Qualité bouchère avec Olympiade dotée « d’une belle épaisseur et d’arrondis remarquables. »Agnès Cussonneau…