Des prix jusqu’à 11 €/kg

Douze femelles bouchères ont trouvé preneurs lors de la Vente « Excellence viande » du Space. Le prix moyen des enchères a atteint 10,40 €/kg de carcasse. Le prix le plus élevé, à 11 €/kg, a été obtenu par Ornella, une Parthenaise du Gaec Guilbaudière (53) achetée par Gallais viandes (35) pour Leclerc Lécousse-Fougères (35), et par Tallina, une Limousine du Gaec Bocalim (85) acquise par la Maison Kervadec (56) pour le Super U du Palais (56). Une autre Limousine (Paille de la SCEA Quenet – 35) a été achetée par Kervadec pour le Carrefour Market de Guer (56).La Blonde d’Aquitaine était la plus représentée avec 8 animaux. La Boucherie Terroir et traditions (22) a proposé le meilleur prix pour la race, à 10,90 €/kg, pour Pistache de l’élevage de Florian André (22) et Salina du Gaec Mézange (53).Gallais viandes a acheté 5 animaux : Ricoré (SCEA les 2 G, 35) et Rabane (Vendée) seront commercialisées au Leclerc de Saint-Grégoire (35) ; Rabat-Joie (49) et Sauge (EARL RD, 35) iront au Leclerc Lécousse-Fougères.Trois animaux ont été obtenus par Socopa Guimgamp (22) : Orphée, du Gaec de Traou Hoat (22), sera vendue au Leclerc de Landerneau (29), Majesté (72) au Repaire des Goinfres à Beltz (56) et Philippine (49) au Leclerc Saint-Pol-de-Léon (29) et au Super U de Plouharnel (56)….