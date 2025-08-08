Veaux croisés Ejendu, station de Trévarez : Des conduites et objectifs variés

« Les veaux croisés lait-viande peuvent être élevés selon des itinéraires techniques variés (régimes à base de pâturage, d’herbe ou de maïs à l’auge) et s’inscrire dans différents débouchés », a expliqué Marc-Antoine Brasseur de l’Idele lors de la porte ouverte du Cirbeef. « Ces animaux peuvent représenter une opportunité pour remplacer l’import sur le marché de la RHD. L’objectif est d’avoir des carcasses de 300 kg, bien finies à 17-18 mois, avec une régularité d’approvisionnement. » La filière Ejendu, portée par Interbev Bretagne en lien avec des essais à Mauron depuis 10 ans, répond à ce marché. Aujourd’hui, plus de 5 000 bovins sont produits chaque année par près de 70 éleveurs, selon un protocole technique offrant des produits homogènes et de qualité.Engraissement programmé ou opportunisteSur la station expérimentale de Trévarez (29), la production de bœufs et génisses croisés en bio a aussi été testée. Les vaches laitières sont en croisement 3 voies : Prim’Holstein, Normande, Jersiaise. « Les veaux mâles laitiers ou croisés viande (Inra 95, Blanc Bleu ou Charolais) sont généralement vendus à 2-3 semaines », décrit Guylaine Trou de la Chambre d’agriculture. Pour tenter de mieux valoriser les veaux croisés bio, « nous avons réfléchi à l’opportunité de leur engraissement dans notre système autonome et économe. »Les contraintes de place en bâtiment, de fourrages disponibles, de temps de travail ont été prises en compte. « Trois itinéraires ont été réalisées, avec du pâturage, y compris hivernal pour deux conduites. L’adoption par des vaches nourrices a aussi été testée aboutissant à des poids supérieurs des veaux à 24 mois. » Par rapport aux veaux issus de races laitières, les croisés viande ont été vendus plus tardivement (27,7 mois contre 22,9 mois) et présentaient des carcasses plus lourdes et mieux conformées (352 kg, O+, 3 en engraissement, contre…