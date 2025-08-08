Le calcaire marin redresse le pH

Jean-Yves Le Liboux est installé à Priziac (56) avec ses deux associés, Gwenaëlle et Denis Le Guenic. Ils élèvent 120 vaches laitières qui produisent 1,1 million de litres de lait par an, ainsi que des volailles de chair dans un bâtiment de 1500 m2. La SAU compte 170 ha sur lesquels sont cultivés des céréales (45 ha), du colza (15 ha), du maïs (40 ha) et des prairies. La rotation type débute par du colza, suivi d’un blé, d’une dérobée ou d’un couvert végétal, puis d’un maïs et enfin d’une seconde céréale, comme l’avoine ou l’orge. Le sous-sol granitique de nos terres les rend acides Des sols acides « Le sous-sol granitique de nos terres les rend acides », explique Jean-Yves Le Liboux. « De plus, nous utilisons des fumiers de volaille et des lisiers qui acidifient encore plus le sol. » Un pH trop bas perturbe le fonctionnement du sol : dégradation de la structure, frein à l’activité biologique et blocage de certains éléments nutritifs. « Si on apporte de l’ammonitrate sur un sol avec un pH à 5,5, on perd 40 % d’efficacité », déclare l’agriculteur.Depuis plus d’une décennie, l’éleveur apporte donc entre 40 et 50 tonnes de carbonate d’origine terrestre et marine pour redresser le pH de son parcellaire. Aujourd’hui, il se situe entre 6,2 et 6,5. Coquillier et algues « Le Physiocal Breiz, ou Physiolith, est un amendement calcique marin », explique Guénaël Deffée, technico-commercial chez Timac Agro. « Nous tamisons le sable des fonds marins pour en extraire le coquillier, c’est-à-dire les débris de coquilles de mollusques. Ce matériau est ensuite séché et broyé finement pour atteindre 38 microns, ce qui le rend très soluble. » La poudre est également mélangée à des extraits de laminaires, des algues brunes, pour « développer les bonnes bactéries…