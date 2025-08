La FCO se propage et fait des ravages

« Début juillet, j’ai observé tout à coup des signes un peu bizarres : une vache restait en plein soleil quand les autres étaient à l’ombre, certaines ne semblaient pas très bien sur leurs pattes, l’ingestion baissait… Surtout, trois animaux présentaient comme des coups de soleil sur les trayons ou le mufle abîmé, griffé… », détaille Félice Granger qui conduit 40 vaches en Gaec à Rostrenen (22). Les deux associés ont vite eu des « soupçons » et appelé le vétérinaire. Des prélèvements ont été réalisés le lendemain, le 9 juillet. « En alignant tout le monde au cornadis pour les prises de sang, nous avons vu que d’autres animaux présentaient des signes cutanés. »

Des retours en chaleur en nombre

Flambée de mammites

Après quelques jours, les résultats sont tombés, confirmant la présence du sérotype 8 de la FCO. Entre temps, la situation s’était dégradée. Chez certaines vaches, les lésions s’étendaient à l’ensemble des trayons et des parties de la mamelle. « Des diarrhées profuses, bulleuses, malodorantes rappelaient aussi les bouses d’un épisode hivernal de grippe… » Aujourd’hui, près de 70 % des animaux sont touchés, aussi bien les vaches en production que les nourrices ou les taries alors que les trois ateliers sont éloignés de 2 à 3 km.

Au quotidien, la traite est plus difficile. « Forcément, pour certaines, les lésions sont douloureuses. On culpabilise de devoir ressortir l’entrave. Traire est passé d’agréable à contraignant », confie Félice Granger qui a racheté un produit cosmétique gras pour tremper les trayons comme en hiver contre les gerçures. « Alors que nous avions passé les fortes chaleurs sans problème, des mammites se déclarent depuis l’installation de la FCO. » Le lait dans le tank a baissé de 20 % et les taux se sont effondrés passant de 45 de TB – 35 de TP (croisées et Brunes) à 38 – 31. « Il y a des retours en chaleur à gogo, presque une vache par jour. Et j’ai pris un coup au moral en apprenant que la FCO provoquait de la stérilité temporaire chez les taureaux alors que c’est notre première année en 100 % monte naturelle… »

L’érosion au niveau du mufle est un des signes fréquentes de la FCO. Au départ, les éleveurs constatent des lésions de la FCO faisant penser à des coups de soleil sur les trayons La FCO peut détériorer sévèrement les trayons. Des symptômes non spécifiques comme des pieds gonflés sont parfois observés dans les élevages atteints par la FCO

Moral plombé

Sur la même commune, Joseph Duhamel raconte : « Le 2 juillet, j’ai remarqué une vache molle. Cela ne m’a pas inquiété au début car il faisait très chaud. La production a baissé, les animaux semblaient peu motivés, sans appétit. Alors j’ai distribué de l’enrubannage comme en hiver. Puis des rougeurs et des croûtes sur les nez ou les mamelles sont apparues. Certains yeux étaient gonflés. » Quand l’éleveur a appelé le vétérinaire, le téléphone de ce dernier n’arrêtait pas de sonner pour des suspicions de FCO. Sur l’élevage, les sérotypes 3 et 8 ont été mis en évidence. Les taux ont baissé de deux points. « Avec des systèmes immunitaires en berne, je subis une flambée de mammites et une hausse du taux cellulaire. » Surtout, la reproduction, pilier de ce système en vêlages groupés de printemps, est très impactée : « Depuis début juillet, les retours en chaleur se multiplient. En plus de l’effet sécheresse sur les prairies, les effets de la FCO plombent le moral », termine l’éleveur.

Toma Dagorn

Appeler le vétérinaire pour vacciner