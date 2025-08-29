Des récoltes de maïs en avance

Sur les 11 rendez-vous ‘Analyses matière sèche’ qui se sont déroulés entre le 13 et le 21 août sur toute l’Ille-et-Vilaine, 400 échantillons sont passés dans l’analyseur infrarouge d’Eilyps. Les éleveurs avaient amené des plants de maïs vert (3 différents par parcelle et représentatifs). « Cela permet de ne pas avoir de surprise avant de fixer la date de récolte », souligne l’un d’eux venu avec des plants de trois parcelles différentes.« Cette année, le 1er ensilage que j’ai repéré en Ille-et-Vilaine était réalisé à Coësmes entre Rennes et Châteaubriant, le 14 août. Un maïs semé le 9 avril », relate Philippe Busnel, consultant nutrition Eilyps. Mais globalement, les ensilages devraient plutôt débuter massivement fin août dans le département.Bonne teneur en amidonLes zones de Combourg et Fougères devraient afficher de bons rendements, entre 16 et 20 t MS/ha. Pour le secteur de Dol-de-Bretagne, plus variable selon les années, 2025 devrait être un bon cru. « Autour de Rennes, il y aura des disparités d’une parcelle à l’autre, selon les précipitations reçues, très localisées du fait des orages. Les rendements attendus sont de 11 à 14 t MS ha. » Dans le sud-est 35, les rendements se situeraient autour de 8-11 t MS, avec aussi des disparités. Globalement, les rendements devraient être un peu inférieurs cette année mais la teneur en amidon sera au rendez-vous, l’eau ayant été présente lors des fécondations.Pour les éleveurs qui récolteraient certains maïs un peu secs, les bonnes pratiques revêtent encore plus d’importance : tassage sur 35 à 40 minutes minimum après la dernière remorque, utilisation de bâches neuves sur les murs et le silo, croisement des bâches sur 80 cm, 2 rangées de boudins… « Pour des maïs récoltés à 37-38 % MS, un hachage de 8-10 mm est recommandé. Un conservateur sera nécessaire pour…