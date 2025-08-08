Ã€ la dÃ©couverte de la carpologie

ChÃ¢teau de MarcillÃ©-Robert (35)

Quâ€™est-ce que la carpologie ? Â« Câ€™est la science qui Ã©tudie les graines, fruits, noyaux, feuilles conservÃ©s et dÃ©couverts dans un contexte archÃ©ologique. Ces restes peuvent Ãªtre trÃ¨s anciens, conservÃ©s sous forme carbonisÃ©e ou sous des limons par exemple Â», explique Aurore Leroux, mÃ©diatrice en archÃ©ologie du CPIE (Centre permanent dâ€™initiatives pour lâ€™environnement) Val de Vilaine.

Vendredi 18 juillet, aux pieds du chÃ¢teau de MarcillÃ©-Robert, elle intervenait auprÃ¨s du grand public pour vulgariser cette discipline Ã lâ€™intersection de lâ€™archÃ©ologie, de la botanique, de lâ€™ethnologie et des sciences agronomiques. Un atelier organisÃ© dans le cadre de lâ€™Ã©vÃ¨nement Â« Mythes et Motte Â».

Le carpologue nous renseigne sur l’agriculture, les Ã©changes…

Â« GrÃ¢ce Ã ses recherches, le carpologue nous renseigne sur l’agriculture, les Ã©changes, l’environnement. Â» Lors de cet atelier ludique, les visiteurs ont pu imiter la dÃ©marche scientifique de carpologie Â« pour enquÃªter sur ce que mangeait et cultivaient les populations du Moyen-Ã‚ge en France Â». Ils ont commencÃ© par tamiser un Ã©chantillon, puis ont triÃ© les graines, les ont identifiÃ©es, quantifiÃ©es. Cet inventaire les amenait Ã dÃ©terminer le site oÃ¹ a Ã©tÃ© trouvÃ© l’Ã©chantillon. Ainsi, la prÃ©sence de graines de blÃ©, millet, olive et avoine conduisait Ã un site sur Montpellier au 14e siÃ¨cle.

Lâ€™iconographie et les manuscrits

Aurore Leroux prÃ©sentait aussi dâ€™autres types de â€˜tracesâ€™ laissÃ©es par nos ancÃªtres du Moyen-Ã‚ge, en lien avec lâ€™agriculture et leur alimentation. Â« Par exemple, des outils tout rouillÃ©s ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s : des faucilles, des crocs Ã foin Ã deux dents… L’iconographie mÃ©diÃ©vale ainsi que les manuscrits nous donnent aussi beaucoup d’informations sur le mode de vie des populations Ã l’Ã©poque. On les voit manger diffÃ©rents types de pains, rÃ©colter des pommes, griller des chÃ¢taignes ou encore fouler les raisins avec leurs pieds. Des cochons sont reprÃ©sentÃ©sâ€¦ Â», montre-t-elle sur des images. Â« Ã€ lâ€™Ã©poque, les chevaux Ã©taient utilisÃ©s pour la traction ou la guerre, les bovins pour la viande, le lait ou les travaux des champsâ€¦ Â»

DÃ©couverte des fouilles archÃ©ologiques

Dans un autre atelier, les visiteurs ont pu dÃ©couvrir la technique des fouilles archÃ©ologiques. ArmÃ©s dâ€™une balayette, dâ€™une pelle, dâ€™un pinceau et dâ€™une truelle, ils Ã©taient invitÃ©s Ã faire apparaÃ®tre des objets placÃ©s dans des bacs et recouverts de sable, Â« avec prÃ©caution, pour ne pas les bouger et ne pas perdre des informationsâ€¦ Â», comme l’explique un des mÃ©diateurs bÃ©nÃ©voles.

Quatre types de vestiges pouvaient Ãªtre sortis de terre : ceux de l’habitat seigneurial comprenant des pointes de flÃ¨che, des carreaux de pavement, du mortier attestant d’un habitat d’Ã©lite ; du forgeron (scories dâ€™Ã©tain, fragment de fourâ€¦) ; du potier (sole de four, tessons) ; du dÃ©potoir avec des restes dâ€™os, des coquilles d’huÃ®tres ou de moules, des tessons et un bouchon de pot. De quoi fournir de prÃ©cieux renseignements sur les modes de vie d’alors, dans le chÃ¢teau ou dans la basse-courâ€¦

Â« Lors des fouilles archÃ©ologiques, les fragments et restes trouvÃ©s sont rÃ©pertoriÃ©s. L’endroit, son emplacement, la profondeur, sont enregistrÃ©s trÃ¨s prÃ©cisÃ©ment. Aujourd’hui, les outils GPS facilitent les relevÃ©s topographiques. Â»

Lâ€™Ã©vÃ¨nement Â« Mythes et Motte Â», qui sâ€™est tenu les 18, 19 et 20 juillet, Ã©tait organisÃ© pour la premiÃ¨re fois. Â« Cela nous permet de tester les possibilitÃ©s d’accueil sur ce lieu autour du chÃ¢teau de MarcillÃ©-Robert Â», indique Nicolas Rausch, directeur du service culturel Ã Roche aux fÃ©es CommunautÃ©. Dâ€™autres ateliers ont ponctuÃ© ce long week-end, tels que la calligraphie, lâ€™initiation Ã la taille de pierre, lâ€™archÃ©ozoologie, le tissage ou encore la conservation/restauration des chÃ¢teaux-forts.

Six ans de travaux ont permis la cristallisation des ruines du chÃ¢teau de MarcillÃ©-Robert. Nicolas Rausch et Aurore Leroux sur l’atelier prÃ©sentant les fouilles archÃ©ologiques.

Le Moyen-Ã‚ge se dÃ©voile sur le territoire, aprÃ¨s la prÃ©histoire

Habituellement, mi-juillet, câ€™est un autre Ã©vÃ¨nement qui est organisÃ© sur la communautÃ© de communes : la Â« Semaine de la prÃ©histoire Â» sur le site de la Roche-aux-fÃ©es, Ã EssÃ© Ã proximitÃ©, toujours en partenariat avec le CPIE Val de Vilaine. L’impressionnante allÃ©e couverte composÃ©e de 41 blocs de pierre attire chaque annÃ©e 25 000 visiteurs. Elle date du nÃ©olithique, soit environ 2 000 ans avant notre Ã¨re.

Â« La valorisation du chÃ¢teau de MarcillÃ©-Robert permet aujourdâ€™hui d’apporter un Ã©clairage sur une autre pÃ©riode : le Moyen-Ã‚ge. Â» Câ€™est un chÃ¢teau-fort en ruines, inscrit au titre des Monuments historiques, situÃ© sur les Marches de Bretagne. AprÃ¨s plusieurs Ã©vÃ¨nements cet Ã©tÃ© en lien avec le chÃ¢teau, des visites guidÃ©es vont Ãªtre organisÃ©es lors des JournÃ©es du patrimoine, du 19 au 21 septembre, entrant dans le thÃ¨me 2025 du Â« patrimoine architectural Â». Â« Les gens pourront apprendre Ã lire les pierres Â», indique Nicolas Rausch.

AgnÃ¨s Cussonneau

